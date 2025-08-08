Das Instrument IGQ US88579N1054 3I GROUP PLC ADR 1/2 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 11.08.2025
The instrument IGQ US88579N1054 3I GROUP PLC ADR 1/2 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.08.2025 and ex capital adjustment on 11.08.2025
Das Instrument Y92 CA8959792018 TRILOGY AI CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 11.08.2025
The instrument Y92 CA8959792018 TRILOGY AI CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.08.2025 and ex capital adjustment on 11.08.2025
Das Instrument V06 SE0017616006 C100 AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 11.08.2025
The instrument V06 SE0017616006 C100 AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.08.2025 and ex capital adjustment on 11.08.2025
