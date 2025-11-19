Toronto, ON / 19. November 2025 / IRW-Press / Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920) ("Tokenwell" oder das "Unternehmen"), hat heute zwei bevorstehende Produkt-Meilensteine angekündigt: ein größeres App-Update, das für 30. November 2025 geplant ist und mit einem neuen Feature, dem Multi-Exchange- und Wallet-Dashboard, aufwartet, und danach die Einführung von Smart Buy & Sell im Februar 2026.

Großes App-Update im November 2025

Tokenwell wird sein nächstes großes App-Update am oder um den 30. November 2025 veröffentlichen und damit eine modernisierte Benutzeroberfläche und neue Tools für die Portfolioverwaltung einführen. Das Upgrade umfasst ein Multi-Exchange- und Wallet-Dashboard, das Vermögensbestände über zentralisierte Börsen und dezentrale Wallets hinweg konsolidiert. Die dezentrale Portfolio-Unterstützung umfasst Bitcoin- und EVM-Netzwerke, sodass die Benutzer ihre Wallets verbinden und ihre Guthaben sicher und in Echtzeit einsehen können. Tokenwell hält dabei an seinem Ansatz der Wallet-Anwendungen ohne Verwahrungsfunktion fest: Dezentrale Wallet-Verbindungen sind nur zur Ansicht bestimmt, und Tokenwell kann keine Trades ausführen oder auf Gelder in verbundenen DeFi-Wallets zugreifen.

Einführung von Smart Buy & Sell im Februar 2026

Die nächste Phase der Tokenwell-Roadmap, die für Februar 2026 geplant ist, baut auf dem November-Update auf. Mit der Einführung von Smart Buy & Sell wurde eine optimierte Funktion für reibungslose Transaktionen über alle unterstützten zentralisierten Börsen hinweg entwickelt. Das neue Feature ist in das bereits in der Vorgängerversion eingeführte Multi-Exchange-Dashboard integriert und bietet den Benutzern vereinheitlichte Ansichten ihres Portfolios sowie effiziente Kauf- und Verkaufsfunktionen innerhalb einer einzigen Plattform.

Kommentar der Führungsriege

"Diese Updates markieren einen entscheidenden Fortschritt in der Entwicklung von Tokenwell", so Abraham Theodore, Chief Operating Officer von Tokenwell. "Wir bauen ein vereinheitlichtes und plattformübergreifendes Ökosystem auf, das den Anlegern einen nahtlosen Überblick über ihre gesamten digitalen Assets, sowohl auf zentralisierten Börsen als auch in dezentralen Wallets, bietet. Gleichzeitig bleiben wir unserem Ansatz eines Betriebs ohne Verwahrungsfunktion verpflichtet, bei dem die Benutzer die vollständige Kontrolle über ihre Vermögenswerte behalten."

Die Anleger haben innerhalb der Tokenwell-App Zugriff auf die Baskets CoinDesk 20 und Coin Metrics Top 10 Even. Die App ist aktuell auf App Store und Google Play Store verfügbar.

Market Maker

Das Unternehmen hat die Independent Trading Group ("ITG") mit der Erbringung von Market-Making-Leistungen beauftragt, die den Richtlinien der CSE entsprechen. ITG wird sich um den Handel der Aktien des Unternehmens an der CSE und auch auf anderen Handelsplattformen kümmern. Ziel wird es sein, vernünftige Marktbedingungen zu schaffen und die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens entsprechend zu verbessern.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält ITG ein monatliches Honorar in Höhe von 6.000 $, das jeden Monat im Voraus entrichtet wird. Die Vereinbarung wird zunächst für eine Erstlaufzeit von einem Monat abgeschlossen und anschließend jeweils für ein weiteres Monat verlängert, sofern keine Kündigung erfolgt. Die Vereinbarung kann von jeder der beiden Vertragsparteien 30 Tage im Voraus schriftlich gekündigt werden. Die Vereinbarung enthält keine leistungsbezogenen Faktoren und ITG erhält keine Aktien oder Optionen als Vergütung. ITG und das Unternehmen stehen in keinem Nahverhältnis zueinander und zum Zeitpunkt der Vereinbarung sind weder ITG noch seine Führungskräfte direkt oder indirekt am Unternehmen bzw. an dessen Wertpapieren beteiligt.

Über Independent Trading Group

Independent Trading Group (ITG) Inc. ist ein CIRO-Händlermitglied mit Sitz in Toronto, das sich auf Market-Making-Dienste, Liquiditätsbereitstellung, Agenturgeschäfte, Konnektivität mit extrem geringer Latenz und maßgeschneiderte algorithmische Handelslösungen spezialisiert hat. ITG wurde im Jahr 1992 mit den Geschäftsschwerpunkten Marktstruktur, Ausführung und Handel gegründet und unterstützt mit seiner selbst entwickelten Technologie als Anbieter von hochwertigen Leistungen im Bereich Liquiditätsbereitstellung und Ausführung eine Vielzahl von börsennotierten Emittenten und institutionellen Investoren.

Für das Unternehmen

~Timothy Burgess~

Timothy J. Burgess

CEO und Direktor

Über Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920)

Tokenwell ist eine börsennotierte, hochmoderne Kryptowährungs-Plattform, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Digital Assets für Nutzer in aller Welt zugänglich, sicher und effizient zu machen. Tokenwell legt den Fokus auf Innovation und nutzerzentriertes Design und ermächtigt Einzelpersonen und Unternehmen, sich selbstbewusst und vertrauensvoll an der Krypto-Wirtschaft zu beteiligen. Für weitere Informationen über Tokenwell, seine bevorstehenden Markteinführungen sowie Produktvorteile und -features werden Krypto-Nutzer auf die Website www.tokenwell.io verwiesen. Laden Sie die Tokenwell-App auf iOS oder Android herunter. Potenziellen Anlegern empfehlen wir, www.tokenwell.com zu besuchen. Alle anderen Interessierten laden wir ein, uns auf LinkedIn, https://x.com/tokenwell & Discord zu folgen bzw. sich für unseren News Alert zu registrieren und so kostenlos und zeitnah über Neuigkeiten aus dem Unternehmen informiert zu werden.

Nähere Informationen

Tokenwell Platforms Inc.

E-Mail: info@tokenwell.com

Web: https://tokenwell.com (Investoren)

Web: https://tokenwell.io (Produkte & Dienstleistungen)

Haftungsausschluss zu Tokenwell - Tokenwell Inc. ist kein Anlageberater oder Berater für den Rohstoffhandel. Tokenwell gibt keine Empfehlungen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit von Investitionen in Verbindung mit seinen Produkten ab. Die Vermögenswerte verbleiben auf den eigenen Handelsplattformen der Nutzer. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter tokenwell.com nachzulesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen". Sätze, die Wörter wie "glauben", "beabsichtigen", "planen", "können", "erwarten", "sollten", "könnten", "voraussehen", "schätzen", "vorhersagen", "prognostizieren" oder deren Verneinungen bzw. andere ähnliche Ausdrücke mit zukunftsgerichteter oder vorausschauender Bedeutung enthalten, sollten generell als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden und umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder Betriebsleistungen, Geschäftsstrategien und potenziellen Marktchancen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus unsicher sind und Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, unser Geschäft und unsere Geschäftstätigkeit auszubauen, die damit verbundenen Kosten oder Aufwendungen, der Wettbewerb in unserer Branche und die sich weiterentwickelnden Regeln und Vorschriften, die für digitale Vermögenswerte und unsere Branche gelten. Sie sollten sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die Informationen hierin genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81887Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81887&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA88909Q1090Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.