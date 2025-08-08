Anzeige
Mehr »
Freitag, 08.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A4DE9U | ISIN: NO0013461384 | Ticker-Symbol:
Frankfurt
08.08.25 | 09:15
102,25 
0,00 % 0,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Anleihen
1-Jahres-Chart
KOLIBRI BETEILIGUNG GMBH Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
KOLIBRI BETEILIGUNG GMBH 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
101,60104,0009:44
102,25103,3509:15
Dow Jones News
08.08.2025 08:51 Uhr
279 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: Kolibri Beteiligung GmbH gibt die Einleitung eines schriftlichen Verfahrens zur Änderung der Anleihebedingungen der Anleihe 2025/2029 bekannt

DJ PTA-News: Kolibri Beteiligung GmbH gibt die Einleitung eines schriftlichen Verfahrens zur Änderung der Anleihebedingungen der Anleihe 2025/2029 bekannt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Kolibri Beteiligung GmbH gibt die Einleitung eines schriftlichen Verfahrens zur Änderung der Anleihebedingungen der Anleihe 2025/2029 bekannt

Köln (pta000/08.08.2025/08:16 UTC+2)

Köln, 8. August 2025 - Die Kolibri Beteiligung GmbH ("Emittentin" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, " Gruppe") gibt bekannt, ein schriftliches Verfahren gemäß Ziffer 15.5 der Anleihebedingungen ("Anleihebedingungen") ihrer am 13. Februar 2025 begebenen Unternehmensanleihe (ISIN NO0013461384) ("Anleihe 2025/2029") einzuleiten (" Schriftliches Verfahren"). Ziel des Schriftlichen Verfahrens ist es, die Anleihebedingungen dahingehend zu ändern, dass die Höhe der erlaubten Kreditlinien an die veränderte Finanzierungsstruktur der Emittentin angepasst wird. Hier haben sich aufgrund der aktuell positiven Geschäftsentwicklung der Gruppe und den jüngsten Fortschritten in den Finanzierungsverhandlungen mit wesentlichen Kreditgebern der Gruppe Änderungen ergeben, welche eine Anpassung der Anleihebedingungen erforderlich machen, um das weitere operative Wachstum der Gruppe zu unterstützen. Zudem wird die Zustimmung zu einer Veränderung der Gesellschafterstruktur oberhalb der Gruppe erbeten (zusammen "Beschlussvorschlag"). Die Veränderung zielt nicht auf einen Kontrollwechsel im Sinne der Anleihebedingungen ab.

Außer dem Beschlussvorschlag sind keine weiteren Änderungen der Anleihebedingungen im Rahmen des Schriftlichen Verfahrens vorgesehen.

Die Einladung zum Schriftlichen Verfahren ("Einladung") wird durch Nordic Trustee AS ("Nordic Trustee") als dem Bevollmächtigten unter den Anleihebedingungen veröffentlicht werden. Das Schriftliche Verfahren beginnt am 8. August 2025 und endet am 29. August 2025 um 13:00 Uhr (Oslo Zeit) ("Abstimmungsfrist"). Die Einladung zum Schriftlichen Verfahren und das Abstimmungsformular sind auch auf der Internetseite der Gesellschaft (https:// anleihe.kolibrigruppe.de/) abrufbar.

Als Entschädigung für die Teilnahme am Schriftlichen Verfahren bietet die Emittentin allen Anleihegläubigern unter den in der Einladung genannten Teilnahmevoraussetzungen die Zahlung einer einmaligen Zustimmungsgebühr in Höhe von 0,15% des Nennbetrags der stimmberechtigten Schuldverschreibungen an.

Das Ergebnis des Schriftlichen Verfahrens wird voraussichtlich am oder um den 1. September 2025 veröffentlicht werden.

Für weitere Fragen an die Emittentin, besuchen Sie entweder die Internetseite der Gesellschaft https:// anleihe.kolibrigruppe.de/ oder wenden Sie sich bitte an den Bereich Inverstor Relations der Emittentin unter investor-relations@zeitfracht.de.

Für weitere Fragen an den Nordic Trustee wenden Sie sich bitte an Lars Erik Lærum, +47 22 87 94 06 oder laerum@nordictrustee.com.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Kolibri Beteiligung GmbH 
           Ettore-Bugatti-Straße 6-14 
           51149 Köln 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Kolibri Beteiligung GmbH 
E-Mail:        investor-relations@zeitfracht.de 
Website:       anleihe.kolibrigruppe.de 
ISIN(s):       NO0013461384 (Anleihe) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1754633760905 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 02:16 ET (06:16 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Ende Mai leitete US-Präsident Donald Trump mit der Unterzeichnung mehrerer Dekrete eine weitreichende Wende in der amerikanischen Energiepolitik ein. Im Fokus: der beschleunigte Ausbau der Kernenergie.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sollen Genehmigungsprozesse reformiert, kleinere Reaktoren gefördert und der Anteil von Atomstrom in den USA massiv gesteigert werden. Auslöser ist der explodierende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, der eine stabile, CO₂-arme Grundlastversorgung zwingend notwendig macht.

In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Unternehmen jetzt im Zentrum dieser energiepolitischen Neuausrichtung stehen, und wer vom kommenden Boom der Nuklearindustrie besonders profitieren könnte.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche Aktien besonders von der Energiewende in den USA profitieren dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.