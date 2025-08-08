EQS-Ad-hoc: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe / Schlagwort(e): Vereinbarung/Absichtserklärung
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) nimmt an dem von der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG (NÜRNBERGER) gestarteten Prozess zur Suche nach einem strategischen Partner teil.
Mit heute haben die VIG und die NÜRNBERGER die Durchführung einer exklusiven Due Diligence Prüfung zum möglichen Erwerb einer kontrollierenden Mehrheit von mehr als 50% an der NÜRNBERGER vereinbart.
Ende der Insiderinformation
