Die Kolibri Beteiligung GmbH ("Emittentin" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "Gruppe") gibt bekannt, ein schriftliches Verfahren gemäß Ziffer 15.5 der Anleihebedingungen ("Anleihebedingungen") ihrer am 13. Februar 2025 begebenen Unternehmensanleihe (ISIN NO0013461384) ("Anleihe 2025/2029") einzuleiten ("Schriftliches Verfahren"). Ziel des Schriftlichen Verfahrens ist es, die Anleihebedingungen ...

