Mitteilung der Kolibri Beteiligung GmbH:
Einleitung eines schriftlichen Verfahrens zur Änderung der Anleihebedingungen der Anleihe 2025/2029 bekannt
Die Kolibri Beteiligung GmbH ("Emittentin" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "Gruppe") gibt bekannt, ein schriftliches Verfahren gemäß Ziffer 15.5 der Anleihebedingungen ("Anleihebedingungen") ihrer am 13. Februar 2025 begebenen Unternehmensanleihe (ISIN NO0013461384) ("Anleihe 2025/2029") einzuleiten ("Schriftliches Verfahren"). Ziel des Schriftlichen Verfahrens ist es, die Anleihebedingungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Anleihen Finder GmbH