NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 110 auf 105 Euro gesenkt. Da Sanofi trotz einer bis 2030 erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5 Prozent beim Umsatz und 7 Prozent beim Gewinn (EPS) mit einem Abschlag von 20 Prozent zum Pharmasektor gehandelt werde, betrachte er das aktuelle Kursniveau als guten Einstiegspunkt, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ergebnisse von Phase-III-Studien böten im zweiten Halbjahr das Potenzial, das Vertrauen wiederherzustellen./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 22:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST

FR0000120578