Im ersten Halbjahr des Vorjahres erzielten Photovoltaik-Anlagen im Saarland die geringste Solarstromernte aller Bundesländer. Dieses Jahr konnten Saarländer:innen mit Solaranlage laut einer Eon-Berechnung den höchsten Ertrag einfahren. Hausbesitzer:innen im Saarland, die über eine Photovoltaik-Anlage verfügen, konnten sich in den ersten sechs Monaten 2025 über besonders viel Sonnenstrom freuen: "Im Saarland konnte eine Solaranlage auf dem Einfamilienhaus durchschnittlich fast 6.240 Kilowattstunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver