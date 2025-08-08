Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
01/08/2025
FR0013230612
2 092
19.3125
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
04/08/2025
FR0013230612
3 421
19.5077
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
05/08/2025
FR0013230612
1 949
19.3151
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/08/2025
FR0013230612
967
19.1923
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
07/08/2025
FR0013230612
1 277
19.4845
XPAR
TOTAL
9 706
19.3925
