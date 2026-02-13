Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/06/2026
FR0013230612
1 434
15.9923
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/06/2026
FR0013230612
638
15.9726
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/09/2026
FR0013230612
880
16.1872
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/09/2026
FR0013230612
1 395
16.2051
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/10/2026
FR0013230612
983
16.2796
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/10/2026
FR0013230612
769
16.3073
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/11/2026
FR0013230612
778
16.2599
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/11/2026
FR0013230612
1 200
16.2229
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/12/2026
FR0013230612
751
16.4497
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/12/2026
FR0013230612
1 923
16.4188
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/12/2026
FR0013230612
150
16.3600
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/12/2026
FR0013230612
145
16.3600
AQEU
TOTAL
11 046
16.2401
