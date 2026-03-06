Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
27/02/2026
FR0013230612
5 051
18.7696
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
27/02/2026
FR0013230612
2 699
18.7903
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/02/2026
FR0013230612
3 609
18.3008
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/02/2026
FR0013230612
1 461
18.2996
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/02/2026
FR0013230612
200
18.2000
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/02/2026
FR0013230612
165
18.2000
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/03/2026
FR0013230612
4 985
17.9690
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/03/2026
FR0013230612
1 639
17.8666
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/03/2026
FR0013230612
606
17.8108
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/03/2026
FR0013230612
260
17.8071
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/04/2026
FR0013230612
5 021
17.8993
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/04/2026
FR0013230612
693
17.9007
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/05/2026
FR0013230612
4 703
18.1492
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/05/2026
FR0013230612
1 473
18.0857
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/05/2026
FR0013230612
628
18.0800
TQEX
TOTAL
33 193
18.2224
