Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/06/2026
FR0013230612
5 110
17.4475
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/06/2026
FR0013230612
2 600
17.3830
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/06/2026
FR0013230612
500
17.3674
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/09/2026
FR0013230612
3 516
16.7367
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/10/2026
FR0013230612
3 583
16.5412
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/11/2026
FR0013230612
4 736
16.0847
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/12/2026
FR0013230612
4 738
15.8251
XPAR
TOTAL
24 783
16.6366
