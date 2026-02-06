Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
30/01/2026
FR0013230612
1 653
16.1207
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
30/01/2026
FR0013230612
513
16.1117
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/02/2026
FR0013230612
1 514
16.1444
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/02/2026
FR0013230612
548
16.1593
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/03/2026
FR0013230612
801
15.9877
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/03/2026
FR0013230612
2 094
15.9930
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/04/2026
FR0013230612
622
16.1620
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/04/2026
FR0013230612
1 772
16.1529
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/05/2026
FR0013230612
870
16.1084
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/05/2026
FR0013230612
3 032
16.1191
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/05/2026
FR0013230612
110
15.9800
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/05/2026
FR0013230612
110
15.9800
AQEU
TOTAL
13 639
16.0998
