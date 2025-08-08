DJ MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Munich Re belastet Versicherer

DOW JONES--Kaum verändert zeigen sich die europäischen Börsen am Freitagmittag. Gebremst werden die Indizes von Verlusten bei den Versicherungsaktien, nachdem Munich Re den Umsatzausblick gesenkt hat. Der Stoxx-Branchenindex büßt 1,7 Prozent ein. Der DAX liegt 0,1 Prozent niedriger bei 24.178 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 legt dagegen um 0,2 Prozent zu.

Am Anleihemarkt tut sich ebenfalls wenig. Der Euro zeigt sich auf dem jüngst erhöhten Niveau leicht nachgebend bei 1,1642 Dollar. Der Dollar wird tendenziell davon gedrückt, dass US-Präsident Trump Stephen Miran für den Gouverneursrat der US-Notenbank nominiert hat. Er ist Vorsitzender des Wirtschaftsberatergremiums des Weißen Hauses und gilt als Befürworter der Trump'schen Zinssenkungsforderungen. Allerdings soll er den Posten nur vorübergehend übernehmen.

Die Ölpreise ziehen etwas an, um etwa ein halbes Prozent. Sie stehen wegen der US-Ultimaten für Käufer russischen Öls aktuell besonders im Blick.

Munich Re knicken um knapp 6 Prozent ein. Im Sog verlieren Hannover Rück 2,3 und Allianz 1,0 Prozent. In Zürich verbilligen sich Swiss Re um 2,5 Prozent. Ein sehr geringes Schadensaufkommen und ein starkes Kapitalanlageergebnis haben Munich Re im zweiten Quartal zwar einen kräftigen Gewinnanstieg beschert. Wegen ungünstiger Währungseffekte hat der Rückversicherer aber den Ausblick für den Versicherungsumsatz gesenkt, wobei er alle anderen Prognosen bestätigte.

Thyssenkrupp können sich um 3,3 Prozent erholen. Der Konzern stellt die Weichen für den Börsengang der Marinesparte TKMS per Abspaltung. Für 20 Thyssen-Aktien sollen die Anteilseigner eine TKMS-Aktie erhalten. "Das klingt lukrativ, und die HV dürfte die nötigen Beschlüsse fassen", so ein Marktteilnehmer. Die TKMS-Börsennotierung ist für Mitte Oktober geplant.

Einen Satz um fast 11 Prozent nach oben machen Bechtle. Die Zahlen des IT-Unternehmens für das zweite Quartal sind in der Breite über den Prognosen ausgefallen. Den Ausblick hat Bechtle bekräftigt. Nach der Prognosesenkung von Cancom Ende Juli habe es am Markt Befürchtungen gegeben, dass Bechtle ebenfalls die Ziele reduzieren könnte. Diese Bedenken seien nun ausgeräumt, stellen die Analysten von Baader fest. Canocm gewinnen im Fahrwasser 3,7 Prozent.

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat bei der Zahlenvorlage ebenfalls den Ausblick bekräftigt. Laut der DZ Bank sind die Quartalszahlen wie erwartet gedämpft ausgefallen. Der Kurs gibt um 2,3 Prozent nach.

Auch RTL hat den Ausblick bestätigt, allerdings nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang im Quartal. Der Kurs zieht um 1,9 Prozent an. Für Eckert & Ziegler geht es nach der Zahlenvorlage um 7,6 Prozent nach unten. Das Nuklearmedizinunternehmen steigerte im ersten Halbjahr Umsatz und Ergebnis, bestätigte aber den Ausblick lediglich. Nach dem Kursanstieg von gut 40 auf knapp 70 Euro seit Anfang April bestehe aus technischer Sicht die Gefahr einer kurzfristigen Top-Formation, so ein Marktteilnehmer.

In London sind Aktien von Goldminenbetreibern gesucht. Hintergrund sind Berichte, wonach die USA Zölle auf die Einfuhr von Ein-Kilo-Goldbarren erheben. Hochschild Mining gewinnen 3,7 Prozent, Fresnillo 4,1 Prozent. Beim Goldpreis tut sich wenig, die Feinunze verbilligt sich etwas auf 3.385 Dollar um. Das Rekordhoch von 3.500 Dollar ist damit nicht weit entfernt.

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.340,84 +0,2% 8,77 +8,9% Stoxx-50 4.473,34 +0,1% 5,94 +3,7% DAX 24.199,42 +0,0% 6,92 +21,5% MDAX 31.609,68 +0,9% 278,21 +22,4% TecDAX 3.780,55 +0,4% 15,06 +10,2% SDAX 17.350,28 +0,3% 56,90 +26,1% CAC 7.725,17 +0,2% 15,85 +4,5% SMI 11.835,23 -0,1% -14,35 +2,1% ATX 4.707,14 +1,1% 50,89 +27,1% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1642 -0,2% 1,1666 1,1645 +12,6% EUR/JPY 172,11 +0,3% 171,57 171,47 +5,3% EUR/CHF 0,9408 -0,0% 0,9409 0,9383 +0,2% EUR/GBP 0,8661 -0,2% 0,8679 0,8724 +4,9% USD/JPY 147,83 +0,5% 147,06 147,25 -6,5% GBP/USD 1,3442 +0,0% 1,3441 1,3347 +7,4% USD/CNY 7,1385 +0,1% 7,1319 7,1373 -1,1% USD/CNH 7,1895 +0,1% 7,1809 7,1843 -2,1% AUS/USD 0,6522 +0,0% 0,6522 0,6502 +5,3% Bitcoin/USD 116.834,65 -0,3% 117.166,65 115.046,75 +23,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,26 63,88 +0,6% 0,38 -11,3% Brent/ICE 66,88 66,43 +0,7% 0,45 -11,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.382,48 3.398,15 -0,5% -15,68 +29,5% Silber 32,88 32,85 +0,1% 0,03 +17,8% Platin 1.143,90 1.146,92 -0,3% -3,02 +31,0% Kupfer 4,43 4,40 +0,8% 0,03 +7,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

