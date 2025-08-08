NEW YORK (dpa-AFX) - An der technologielastigen Börse Nasdaq könnte es kurz vor dem Wochenende neue Rekorde geben. Die Kurse von Tech-Schwergewichten wie Nvidia, Apple, Alphabet und Amazon lagen vorbörslich leicht im Plus. Das ließ auch die vorbörsliche Indikation des Brokers IG für den Nasdaq 100 rund eine Stunde vor der Startglocke um 0,3 Prozent zulegen auf 23.440 Punkte. Im Haupthandel würde dem Index damit nicht mehr viel fehlen zu einem Höchststand.

Der Leitindex Dow Jones Industrial wird ebenfalls mit 0,3 Prozent im Plus erwartet bei 44.060 Zählern. Das Börsenbarometer ist aber noch ein Stück vom Rekordhoch vom Ende vergangenen Jahres entfernt.

Mit Blick auf Einzelaktien im vorbörslichen Handel prägten die Papiere aus der Tech- und Internetbranche das Geschehen. Expedia schnellten um 15 Prozent nach oben. Der Online-Reisedienstleister hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten und die Ziele für das Gesamtjahr erhöht. Das trieb auch die Aktien von Tripadvisor um 7 Prozent nach oben.

Pinterest -Aktien brachen dagegen um 13 Prozent ein. Die Foto- und Videoplattform verfehlte im zweiten Quartal die Erwartungen. Beobachter verwiesen auf schwache Anzeigenpreise.

Aktien von The Trade Desk brachen vorbörslich um ein Drittel ein. Der Spezialist für digitale Werbung konnte im zweiten Quartal die hochgesteckten Erwartungen des Marktes nicht erfüllen.

Anteilsscheine von Block stiegen um 8 Prozent. Der Zahlungsdienstleister hat nach einem starken zweiten Quartal die Jahresziele erhöht. Die Analysten von JPMorgan schrieben von einem beeindruckenden zweiten Quartal./bek/jha/

US0231351067, US0378331005, US02079K3059, US67066G1040, US2605661048, US6311011026, US30212P3038, US8969452015, US8522341036, US72352L1061