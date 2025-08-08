Der kalifornische Batterieentwickler Amprius hat Hochleistungszellen aus seiner Pilotlinie in Fremont an mehrere Kunden für Drohnen und unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) ausgeliefert. Darunter ist auch die Airbus-Tochter AALTO, die die Zellen in der Aufklärungsdrohne Zephyr in über 20 Kilometer Höhe testet. Amprius hatte im April eine verbesserte Variante seiner Hochleistungszelle "SiCore" vorgestellt, die mit 450 Wh/kg eine besonders hohe Energiedichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
