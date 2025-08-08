Mit einem aktuellen Kurs von 9,882 EUR steht Thyssenkrupp erneut im Rampenlicht: Die geplante Abspaltung der Marinesparte TKMS soll den Konzern neu ausrichten - doch die Börse reagiert bislang zurückhaltend.Marinegeschäft im Fokus Die Aktionäre haben der Abspaltung der Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) zugestimmt. Ziel ist, das profitable Geschäft mit U-Booten und Marineschiffen eigenständig an die Börse zu bringen oder strategische Partner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
