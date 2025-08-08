Die 11880 Solutions AG (DE0005118806) hat im ersten Halbjahr trotz eines herausfordernden Marktumfelds einen stabilen Umsatz von 27,2 Millionen Euro erzielt. Das Bewertungsportal werkenntdenBESTEN entwickelt sich zum echten Wachstumstreiber und erreichte fast 19.000 zahlende Kunden. werkenntdenBESTEN knackt wichtige Marke: CEO Christian Maar zeigt sich zufrieden: Mit fast 19.000 zahlenden Kunden bei werkenntdenBESTEN wurde ein neuer Meilenstein erreicht. Auch das Call Center Services-Geschäft übertraf die internen Planungen. Das EBITDA von 0,9 Millionen Euro wurde allerdings durch außerordentliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
