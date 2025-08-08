Nach vier Gewinntagen in Folge hat der DAX am Freitag ein leichtes Minus von 0,12 Prozent verzeichnet, ist bei 24.162,86 Punkten aus dem Handel gegangen und hat damit die perfekte Woche verpasst. Dieses Kunststück gelang dafür dem MDAX, er legte auch am letzten Handelstag der Woche um 0,52 Prozent auf 31.493,41 Punkte zu.Nach einer turbulenten Handelswoche hielten sich viele Anleger zum Wochenschluss lieber zurück, erklärte Marktexperte Andreas Lipkow. Die latente Gefahr unerfreulicher Nachrichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
