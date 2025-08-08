Anzeige
Freitag, 08.08.2025
Das Kupferangebot bricht ein - und dieser neue Fund kommt genau zur richtigen Zeit
XETRA-SCHLUSS/Knapp behauptet - Munich Re unter Druck

DJ XETRA-SCHLUSS/Knapp behauptet - Munich Re unter Druck

DOW JONES--Mit einem kleinem Minus hat sich der DAX am Freitag in das Wochenende verabschiedet. Gebremst wurde er vor allem von den Verlusten bei den Versicherungsaktien, nachdem Munich Re den Umsatz-Ausblick gesenkt hat. Der deutsche Leitindex verlor 0,1 Prozent auf 24.163 Punkte.

Munich Re knickten um 7,2 Prozent ein. Im Sog verloren Hannover Rück 4,0 Prozent und Allianz 0,5 Prozent. Ein sehr geringes Schadensaufkommen und ein starkes Kapitalanlageergebnis haben Munich Re im zweiten Quartal zwar einen kräftigen Gewinnanstieg beschert. Wegen ungünstiger Währungseffekte hat der Rückversicherer allerdings den Ausblick für den Versicherungsumsatz gesenkt, wobei er alle anderen Prognosen bestätigte.

Thyssenkrupp erholten sich um 2,7 Prozent. Der Konzern stellt die Weichen für den Börsengang der Marinesparte TKMS per Abspaltung. Für 20 Thyssen-Aktien sollen die Anteilseigner eine TKMS-Aktie erhalten. "Das klingt lukrativ, und die HV dürfte die nötigen Beschlüsse fassen", so ein Marktteilnehmer. Die TKMS-Börsennotierung ist für Mitte Oktober geplant.

Einen Satz um 11 Prozent nach oben machten Bechtle. Die Zahlen des IT-Unternehmens für das zweite Quartal sind in der Breite über den Prognosen ausgefallen. Den Ausblick hat Bechtle bekräftigt. Nach der Prognosesenkung von Cancom Ende Juli habe es am Markt Befürchtungen gegeben, dass Bechtle ebenfalls die Ziele reduzieren könnte. Diese Bedenken seien nun ausgeräumt, stellten die Analysten von Baader fest. Cancom gewannen im Fahrwasser 4,0 Prozent.

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat bei der Zahlenvorlage ebenfalls den Ausblick bekräftigt. Laut der DZ Bank sind die Quartalszahlen wie erwartet gedämpft ausgefallen. Der Kurs fiel um 1,7 Prozent. Auch RTL hat den Ausblick bestätigt, allerdings nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang im Quartal. Der Kurs zog um 2,5 Prozent an. Für Eckert & Ziegler ging es nach Zahlenvorlage 9,5 Prozent nach unten. Das Nuklearmedizin-Unternehmen steigerte im ersten Halbjahr Umsatz und Ergebnis, bestätigte den Ausblick aber lediglich. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX      24.162,86 -0,1%   +21,5% 
DAX-Future  24.212,00 -0,2%   +19,5% 
XDAX     24.150,31 -0,2%   +21,8% 
MDAX     31.493,41 +0,5%   +22,4% 
TecDAX     3.775,37 +0,3%   +10,2% 
SDAX     17.394,92 +0,6%   +26,1% 
zuletzt         +/- Ticks 
Bund-Future   129,71 -55 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 11:54 ET (15:54 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
