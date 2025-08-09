DJ PTA-News: Aktien Global News: Dürre im Anmarsch - De.mem sichert die Wasserversorgung

Aktien Global News: Dürre im Anmarsch - De.mem sichert die Wasserversorgung

Frankfurt, 10. August 2025

Auf der dritten UN-Ozeankonferenz in Nizza stand der Schutz der Weltmeere klar im Mittelpunkt. Regulierung von Tiefseebergbau, weniger Plastik in den Ozeanen, nachhaltige Fischerei und rechtliche Fortschritte wie das Hochseeabkommen prägten die Agenda. Doch ein zentraler Punkt blieb unterbeleuchtet: die Meerwasserentsalzung. Dabei könnte gerade sie in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle für die nachhaltige Nutzung mariner Ressourcen übernehmen - und zum strategischen Baustein globaler Wasserversorgung avancieren.

Wachsende Nachfrage trifft auf sinkende Reserven

Der weltweite Wasserbedarf steigt - und zwar kontinuierlich. Zugleich nehmen Dürren zu, die Grundwasserspiegel sinken. Gerade in Küstenregionen Nordafrikas, Australiens oder des Nahen Ostens wird sauberes Wasser damit zur knappen Ressource. Genau hier kommt die Meerwasserentsalzung ins Spiel. Unabhängig von Regenfällen und klimatischen Schwankungen liefert sie zuverlässig Trinkwasser - und das in hoher Qualität. Entscheidend ist: Moderne Anlagen arbeiten längst mit erneuerbaren Energien wie Solarthermie oder Photovoltaik. Damit verbessert sich nicht nur die Versorgungslage, sondern auch die CO2-Bilanz.

Technologisch dominieren zweistufige Systeme. In der Vorbehandlung filtert Ultrafiltration Mikroorganismen und Schwebstoffe - und schützt damit die sensiblen Membranen der nachgelagerten Umkehrosmose. Diese wiederum trennt unter Druck das Salz vom Wasser. Das Ergebnis: Trinkwasser, das selbst strengste gesetzliche Vorgaben erfüllt.

De.mem setzt auf dezentrale Versorgungssysteme

Genau auf diesen Technologietrend setzt De.mem. Das australische Unternehmen hat sich auf dezentrale Lösungen zur Meerwasserentsalzung spezialisiert - mit Fokus auf abgelegene, wasserarme Küstenregionen. Nicht Millionenstädte stehen im Mittelpunkt, sondern kleinere, skalierbare Anwendungen.

Ein Beispiel: In Südaustralien hat De.mem eine autarke Gewächshausanlage realisiert, die mit Sonnenenergie betrieben wird und über eine Entsalzungsanlage verfügt. Sie produziert hochreines Bewässerungswasser - nachhaltig und unabhängig vom öffentlichen Stromnetz. Das Projekt zeigt: Entsalzung ist heute selbst unter schwierigen Bedingungen machbar - und kann die Klimabilanz der Landwirtschaft verbessern.

Auch touristische Standorte profitieren. Bereits 2019 installierte De.mem am Great Barrier Reef eine Entsalzungsanlage für ein entlegenes Resort. Hohe Umweltstandards, die sensible Lage im UNESCO-Weltnaturerbe und die Forderung nach energieeffizienter Technologie machten das Projekt besonders herausfordernd - und zugleich beispielhaft für die Vielseitigkeit der Lösung.

Wachstumsmarkt mit Strukturpotenzial

Die Zeichen für die kommenden Jahre stehen auf Wachstum. Der Markt für Meerwasserentsalzung entwickelt sich dynamisch - technologisch, wirtschaftlich und ökologisch. De.mem ist dabei in einer guten Ausgangsposition: Die modularen Anlagen lassen sich flexibel in abgelegenen oder schnell wachsenden Regionen integrieren. Durch die Kombination mit Solarstrom sind sie unabhängig von fossilen Energien - und von steigenden Energiepreisen.

Meerwasserentsalzung könnte in Zukunft zu einem festen Bestandteil nachhaltiger Wasserstrategien werden. Besonders in Regionen mit bestehender Wasserknappheit oder drohenden Engpässen bietet die Technologie langfristige Perspektiven. Die Projekte von De.mem zeigen, dass die Zukunft längst begonnen hat - und das Potenzial dieser Lösung erst an der Oberfläche kratzt.

