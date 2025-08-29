Dezentrale Wasserversorgung: De.mem wächst, wo andere scheitern

Anzeige / Werbung

Auf der dritten UN-Ozeankonferenz in Nizza (9. bis 13. Juni 2025) standen Klimaschutz, Fischereiregulierung und Plastikmüll im Zentrum der Diskussionen. Was auffiel: Ein zukunftsweisender Lösungsansatz blieb weitgehend unbeachtet - die Meerwasserentsalzung. Dabei gewinnt sie im globalen Kampf gegen Wasserknappheit zunehmend an Bedeutung.

Wasserbedarf zieht an - Entsalzungstechnologie im Fokus

Der weltweite Wasserverbrauch wächst - angetrieben durch Bevölkerung, Industrie und Klimawandel. Gleichzeitig steigen die Risiken durch Dürren und sinkende Grundwasserspiegel, insbesondere in trockenen Küstenregionen Nordafrikas, Australiens und des Nahen Ostens. Meerwasserentsalzung liefert hier stabile Versorgung, unabhängig von Regen oder saisonalen Schwankungen.

Die Technik hat sich weiterentwickelt: In der ersten Stufe sorgt Ultrafiltration für die Entfernung von Mikroorganismen und Schwebstoffen. Danach trennt die Umkehrosmose unter Hochdruck Salz aus dem Wasser - das Resultat: hochwertiges Trinkwasser, das selbst strenge Vorgaben erfüllt. Die Kombination mit Solarthermie oder Photovoltaik senkt den CO2-Ausstoß erheblich. Das verändert die Rolle der Entsalzung - weg von der Notlösung, hin zu einem festen Bestandteil der Infrastruktur.

De.mem zielt auf dezentrale Märkte ab

Im Fokus: die australische De.mem Ltd. (ISIN: AU000000DEM4). Das Unternehmen entwickelt kompakte Entsalzungslösungen, die dort zum Einsatz kommen, wo große Versorgungsnetze fehlen - in entlegenen Küstengebieten mit Wasserknappheit. Anders als viele Branchenakteure konzentriert sich De.mem nicht auf Millionenstädte, sondern auf kleinmaßstäbliche, flexible Systeme.

Ein Beispiel liefert ein Projekt in Südaustralien: Ein autarkes Gewächshaus nutzt entsalztes Meerwasser und Solarstrom zur Bewässerung - ohne Anschluss an ein zentrales Netz. Die Anlage steht exemplarisch für das, was technologisch bereits möglich ist. Landwirtschaft, die klimafreundlich funktioniert - mitten im Nirgendwo.

Schon 2019 baute De.mem eine Entsalzungsanlage für ein Touristenresort am Great Barrier Reef. Hier galten besonders hohe Umweltstandards, zusätzlich erschwerte die isolierte Lage die Logistik. Die Umsetzung gelang - mit energieeffizienten Membranen und einem klaren Fokus auf Umweltverträglichkeit.

Kleine Module, große Wirkung

Der Markt für Entsalzung zieht an. Die Technik wird kostengünstiger, kompakter, grüner. De.mem adressiert mit seinen modularen Anlagen gezielt Regionen mit wachsendem Wasserbedarf - vom ländlichen Küstenort bis zum abgelegenen Industrieprojekt. Der modulare Aufbau erlaubt schnelle Skalierung, der Betrieb mit Solarstrom reduziert externe Abhängigkeiten.

Während viele Investoren auf Megacity-Infrastruktur blicken, entstehen gerade im Kleinen tragfähige Lösungen. Die Beispiele von De.mem (ISIN: AU000000DEM4) zeigen, dass Meerwasserentsalzung längst mehr ist als eine technologische Randerscheinung. Sie ist Teil einer globalen Antwort auf die Wasserkrise - konkret, greifbar, umsetzbar.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

http://www.demembranes.com

Land: Australien

Enthaltene Werte: AU000000DEM4