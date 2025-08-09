In der aktuellen Folge von "NebenwerteWelt im Gespräch" spricht Carsten Müller mit Dr. Jochen Ruetz, CFO von GFT Technologies (DE0005800601), über die strategischen Weichenstellungen eines IT-Dienstleisters, der trotz kurzfristiger Gegenwinde an seinen ambitionierten Wachstumszielen festhält. GFT, mit mehr als 11.000 Mitarbeitern in 18 Märkten aktiv, ist vor allem in der Finanzdienstleistungsbranche ein etablierter Player. 90 % des Umsatzes stammen aus Projekten mit Banken und Versicherungen. Gleichzeitig forciert das Unternehmen Zukunftsthemen wie generative KI, Robotik und Cloud-Transformationen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
