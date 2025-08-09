In einer neuen Episode vom Podcast "NebenwerteWelt im Gespräch" beleuchtet Carsten Müller gemeinsam mit Dr. Jochen Ruetz, CFO von GFT Technologies, die aktuelle Lage und die Zukunftsaussichten des Unternehmens. GFT ist seit Jahren auf digitale Transformation spezialisiert - von Cloud- und Plattformarchitekturen bis hin zu generativer KI. Kernmarkt ist die Finanzbranche, doch der Blick geht längst darüber hinaus. Mit dem KI-Tool "Wynxx" setzt GFT Maßstäbe bei der Effizienz in der Softwareentwicklung. Partnerschaften wie mit Neura Robotics sollen zudem den Brückenschlag zwischen künstlicher Intelligenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Alphabriefe