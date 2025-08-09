Shell plant, Volta Charging und den dazugehörigen Geschäftsbereich Volta Media aufzulösen und bis Ende 2025 ein Netzwerk von mehr als 2.000 Ladestationen stillzulegen. Stattdessen will sich Shell in den USA auf Schnelllader an den eigenen Tankstellen fokussieren. Shell wird Volta Charging und Volta Media schließen: Dabei geht es um ein Geschäftsmodell, das Ladestationen für E-Autos mit digitalen Werbeflächen kombiniert. Der Mineralölkonzern hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net