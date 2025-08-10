DJ PTA-News: Aktien Global News: CBD-Markt boomt - Hanf.com und Neural Therapeutics im Fokus wachstumsstarker Trends

Aktien Global News: CBD-Markt boomt - Hanf.com und Neural Therapeutics im Fokus wachstumsstarker Trends

Frankfurt, 10. August 2025

CBD kommt einer wichtigen Bedeutung als Generation pflanzlicher Gesundheitsprodukte zu, die auch aus wirtschaftlicher Sicht großes Potenzial bergen. Cannabidiol, besser bekannt als CBD, hat sich in den vergangenen Jahren vom Nischenprodukt zu einem gefragten natürlichen Wirkstoff entwickelt. Als nicht-psychoaktiver Bestandteil der Cannabispflanze wirkt CBD entspannend, entzündungshemmend und angstlösend - jedoch ohne die berauschende Wirkung oder das Suchtpotenzial von THC. Diese Eigenschaften machen es zu einem begehrten Inhaltsstoff in Nahrungsergänzungsmitteln, Kosmetika und therapeutischen Anwendungen.

Breites Anwendungsspektrum und wachsende Akzeptanz

CBD ist einer von über 100 Cannabinoiden in der Hanfpflanze. Im Gegensatz zu THC verändert es nicht das Bewusstsein, sondern interagiert mit dem körpereigenen Endocannabinoid-System, das unter anderem Schlaf, Schmerzempfinden und Immunsystem beeinflusst. Studien deuten auf vielfältige Einsatzmöglichkeiten hin - von Stressreduktion bis zur Unterstützung bei chronischen Schmerzen oder Schlafproblemen. Die wachsende Forschungslage und Verbraucherakzeptanz sorgen für eine steigende Nachfrage.

Klare Regulierung treibt Marktentwicklung

CBD ist in vielen Ländern legal und wird in der EU - je nach Verwendungszweck - als "Novel Food" oder kosmetischer Inhaltsstoff eingestuft. In Deutschland dürfen Produkte keine medizinischen Heilversprechen machen und müssen THC-Grenzwerte einhalten. Die rechtliche Klarheit beflügelt den Markt: 2023 wurde der europäische CBD-Markt auf 347,7 Millionen US-Dollar geschätzt. Von 2024 bis 2030 soll er laut Prognosen mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 25,8 % expandieren. Hersteller reagieren mit einer breiten Produktpalette - von Lebensmitteln bis zu Kosmetika und Getränken. Premium-Marken mit zertifizierter Qualität gewinnen dabei besonders an Zuspruch.

Hanf.com und Neural Therapeutics als Wachstumsduo

Hanf.com gilt in Deutschland als Vorreiter. Das Unternehmen verfügt über ein kuratiertes Sortiment zertifizierter, margenstarker CBD-Produkte und betreibt sowohl umsatzstarke Ladengeschäfte als auch Franchises. Neural Therapeutics (WKN: A3EGH1, ISIN: CA64134N2032) profitiert als Partner vom Erfolg von Hanf.com und dem wachsenden CBD-Segment. Die eigene Expertise in pflanzlichen Wirkstoffen und Forschung ergänzt das Geschäftsmodell. Diese Kombination aus Marktkenntnis, regulatorischem Verständnis und unternehmerischer Stärke sollen die Voraussetzungen für weiteres Wachstum bilden.

Lassen Sie sich in den Verteiler für Neural Therapeutics oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eumit dem Hinweis: "Verteiler Neural Therapeutics" oder "Nebenwerte".

Quellen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33602344/ https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/europe-cannabidiol-market-report

Neural Therapeutics Inc. Land: Kanada/Toronto ISIN: CA64134N2032 https://neuraltherapeutics.ca/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Neural Therapeutics existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Neural Therapeutics. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Neural Therapeutics können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Neural Therapeutics einsehen: https://neuraltherapeutics.ca/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Neural Therapeutics vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

