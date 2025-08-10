Sandstorm Gold ISIN: CA80013R2063 hat am 07. Juli Zahlen gute Zahlen für das zweite Quartal und das Halbjahr vorgelegt. Auf Schlusskursbasis hat die Aktie mit 8,945 Euro am Freitag am Handelsplatz Tradegate ein neues Mehrjahreshoch erreicht und bei Kursen über 10,00 Euro ist der Weg zu neuen Höhen frei. Wer sich täglich oder mindestens mehrfach in der Woche mit dem Geldverdienen an der Börse beschäftigt, wählt den RuMaS Express-Service. Diesen Online-Börsenbrief ...

