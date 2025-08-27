Wenn Sie unsere Marktberichte regelmäßig verfolgen, wissen Sie, dass wir Sandstorm Gold ISIN: CA80013R2063 seit dem 13. April auf dem Schirm haben. An diesem Tag hatten wir gepostet: "Kommt jetzt der nächste Ausschlag nach oben?" Für Express-Service-Abonnenten hatten wir folgenden Trading-Tipp hinzugefügt: "Aus charttechnischer Sicht wäre 7,30 Euro klein schlechter Punkt für einen Long-Einstieg. Denn dann wäre der Weg bis 8,50 Euro im 3-Jahres-Chart ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.