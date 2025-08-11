EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Northern Data Group gibt Ergebnisse für H1 2025 bekannt



11.08.2025 / 07:30 CET/CEST

Northern Data Group gibt Ergebnisse für H1 2025 bekannt

H1 2025 Umsatz von EUR 94,3 Mio., ein Anstieg von 72 % gegenüber H1 2024 H1 2025 Bereinigtes EBITDA von EUR 21,3 Mio., ein Plus von 101 % gegenüber H1 2024 Gemeinsamer Umsatz aus dem Cloud- und Rechenzentrumsgeschäft von EUR 40,8 Mio. in H1 2025, ein Plus von 116 % gegenüber H1 2024 Die in Q2 begonnene Initiative zum Infrastruktur-Upgrade läuft und führt im 3. Quartal zu einem besseren Kundenwachstum in unserem Cloud-Geschäft Eröffnung eines KI- und HPC-Rechenzentrums der nächsten Generation in Pittsburgh

Frankfurt am Main - 11. August 2025 - Die Northern Data AG (ETR: NB2 ) ("Northern Data Group" oder "die Gruppe"), ein führender Anbieter von KI- und High-Performance-Computing (HPC)-Lösungen, gibt heute die Ergebnisse für das am

30. Juni 2025 beendete Halbjahr bekannt.



Finanzkennzahlen auf einen Blick TEUR H1 2025 H1 2024 Veränderung in % Umsatzerlöse 94.293 54.835 72 Gesamterträge 116.374 75.120 55 Gesamtaufwendungen -110.777 -78.177 -42 Nicht realisierte Verluste oder Gewinne aus Fremdwährungskursen - netto -9.758 9.900 -199 EBITDA -4.161 6.843 -161 Bereinigtes EBITDA 21.297 10.620 101 EBIT -140.581 -22.400 -528 Bereinigtes EBIT -115.123 -18.623 -518 Nettoergebnis -164.605 -32.610 -405 Im Umlauf befindliche Aktien, gewichteter Durchschnitt 64.197 53.497 20 Im Umlauf befindliche Aktien, gewichteter Durchschnitt (verwässert) 64.197 53.497 20 Ergebnis je Aktie -2,56 -0,61 -320 Ergebnis je Aktie (verwässert) -2,56 -0,61 -320 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 42.558 28.924 47 Cashflow aus Investitionstätigkeit -79.610 -595.990 87 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -31.489 679.800 -105 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 51.998 355.762 -85

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Beträge in den Tabellen dieses Dokuments in TEUR angegeben. Aufgrund von Rundungen können die Summen in den Tabellen von den Gesamtsummen abweichen; Prozentsätze stimmen möglicherweise nicht exakt mit den zugrunde liegenden absoluten Zahlen überein.



Umsatz TEUR H1 2025 H1 2024 Veränderung in % Taiga Cloud 40.546 17.963 126 Ardent Data Centers 277 895 -69 Peak Mining 53.471 35.977 49 Gruppe 94.293 54.835 72

Der Umsatz in H1 2025 lag bei EUR 94,3 Mio. und damit 72 % über dem Vorjahreswert, was auf das Wachstum von Taiga Cloud und Peak Mining zurückzuführen ist. Die gemeinsamen Umsatzerlöse aus dem Cloud- und Rechenzentrumsgeschäft beliefen sich in H1 2025 auf EUR 40,8 Mio., ein Plus von 116 % gegenüber dem Vorjahr (H1 2024: EUR 18,9 Mio.). Die Cloud-Plattform der Gruppe machte in H1 2025 rund 43 % des Umsatzes aus und lag damit 10 Prozentpunkte höher als im Vorjahreszeitraum (H1 2024: 33 %). Die Mining-Einnahmen in H1 2025 beliefen sich auf EUR 53,5 Mio. und lagen damit um 49 % über dem Vorjahreswert, was auf die zusätzliche installierte Kapazität und die höheren Bitcoin-Preise zurückzuführen ist. TEUR Q1 2025 Q1 2024 Veränderung in % Taiga Cloud 40.044 7.103 464 Ardent Data Centers 145 475 -69 Peak Mining 28.395 21.864 30 Gruppe 68.584 29.442 133

Der Umsatz im ersten Quartal 2025 belief sich auf EUR 68,6 Mio. und stieg damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um

133 % aufgrund des Wachstums bei Taiga Cloud und Peak Mining. Die gemeinsamen Umsatzerlöse aus dem Cloud- und Rechenzentrumsgeschäft beliefen sich im ersten Quartal 2025 auf EUR 40,2 Mio. und stieg damit um 430 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q1 2024: EUR 7,6 Mio.). Die Cloud-Plattform der Gruppe trug im ersten Quartal 2025 rund 58 % zum Umsatz bei, was einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht (Q1 2024: 24 %). Die Umsatzentwicklung gegenüber dem Vorjahr resultierte aus der fortgesetzten GPU-Bereitstellung und der Gewinnung neuer Kunden. Der Umsatz im Bereich Mining belief sich im ersten Quartal 2025 auf EUR 28,4 Mio. und stieg damit um 30 % gegenüber dem Vorjahreswert, was auf die zusätzliche installierte Kapazität und höhere Bitcoin-Preise zurückzuführen ist. TEUR Q2 2025 Q2 2024 Veränderung in % Taiga Cloud 502 10.860 -95 Ardent Data Centers 131 419 -69 Peak Mining 25.076 14.113 78 Gruppe 25.709 25.392 1

Der Umsatz im zweiten Quartal 2025 stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1 % auf EUR 25,7 Mio. Dies war das Ergebnis eines starken Wachstums bei Peak Mining, dem jedoch der Rückgang bei Taiga Cloud im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entgegenwirkte. Die gemeinsamen Umsatzerlöse aus dem Cloud- und Rechenzentrumsgeschäft beliefen sich im zweiten Quartal 2025 auf EUR 0,6 Mio. und lag damit um 94 % unter dem Vorjahreswert (Q2 2024: EUR 11,3 Mio.). Die Umsatzentwicklung wurde durch eine geringere Auslastung infolge des vorher angekündigten technischen Infrastruktur-Upgrades beeinflusst. Der Umsatz im Bereich Mining belief sich im zweiten Quartal 2025 auf EUR 25,1 Mio. und stieg damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 78 %, was auf die zusätzlich installierte Kapazität und die höheren Bitcoin-Preise zurückzuführen ist. Der Umsatz im zweiten Quartal 2024 wurde durch das Bitcoin-Halving im April 2024 negativ beeinflusst.



EBITDA und weitere Rentabilitätskennzahlen TEUR H1 2025 H1 2024 Veränderung in % EBITDA -4.161 6.843 -161 Aufwendungen für den Aktienoptionsplan 5.819 12.837 -55 Rechtskosten 9.881 840 1.076 Nicht realisierte Verluste oder Gewinne aus Fremdwährungskursen - netto 9.758 -9.900 199 Bereinigtes EBITDA 21.297 10.620 101 Abschreibung, Amortisation und Wertminderung -136.420 -29.243 -367 Bereinigtes EBIT -115.123 -18.623 -518

Der EBITDA-Verlust im ersten Halbjahr 2025 belief sich auf EUR 4,2 Mio. und lag damit deutlich unter dem Wert des ersten Halbjahres 2024, was auf den Anstieg der Betriebskosten im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen ist, der teilweise durch höhere Umsatzerlöse ausgeglichen wurde. Das bereinigte EBITDA belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf EUR 21,3 Mio., was einem Anstieg von 101 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Bereinigte EBITDA ist eine Finanzkennzahl, die als EBITDA definiert ist, bereinigt um die Auswirkungen bestimmter Posten, die nicht die laufenden strategischen Geschäftsaktivitäten widerspiegeln. Das EBITDA wird als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen berechnet. Das Management ist der Ansicht, dass diese Leistungskennzahl einen wichtigen Indikator für die Kerngeschäftsaktivitäten des Konzerns darstellt. Das Bereinigte EBIT belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf einen Verlust von EUR 115,1 Mio., gegenüber einem Verlust von EUR 18,6 Mio. im ersten Halbjahr 2024. Der Rückgang des Bereinigten EBIT war hauptsächlich auf höhere Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen (erstes Halbjahr 2025: EUR 136,4 Mio.) infolge der zusätzlichen HPC- und Mining-Infrastruktur zurückzuführen. Der Konzern verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Nettoverlust von EUR 164,6 Mio., gegenüber einem Nettoverlust von EUR 32,6 Mio. im ersten Halbjahr 2024. Der Anstieg des Nettoverlusts gegenüber dem Vorjahr resultierte aus dem niedrigeren EBIT und höheren Finanzaufwendungen (H1 2025: EUR 21,5 Mio.; H1 2024: EUR 8,7 Mio.) im Zusammenhang mit dem im zweiten Quartal 2024 vollständig in Anspruch genommenen Gesellschafterdarlehen, teilweise ausgeglichen durch niedrigere Ertragsteuern im Halbjahr (H1 2025: EUR 3,6 Mio.; H1 2024: EUR 4,0 Mio.). Das Ergebnis je Aktie sank im Vergleich zum Vorjahr um 320 % von EUR -0,61 im ersten Halbjahr 2024 auf EUR -2,56 im ersten Halbjahr 2025. Zum 30. Juni 2025 beliefen sich die Finanzverbindlichkeiten auf EUR 598 Mio. gegenüber EUR 597 Mio. zum 31. Dezember 2024.



Über Northern Data Group: Die Northern Data AG (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von Full-Stack-Lösungen für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk hochdichter, flüssiggekühlter, GPU-basierter Technologien, um die innovativsten Unternehmen weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC als Motor technologischer und gesellschaftlicher Transformation ein. Northern Data betreibt über seine Tochtergesellschaft Taiga Cloud einen der größten GPU-Cluster Europas. Das Tochterunternehmen Ardent Data Centers verfügt über rund 250 MW installierte oder bis 2027 in Betrieb gehende Leistungskapazität an acht globalen Rechenzentrumsstandorten. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Unsere Kunden profitieren in jeder Phase von der Expertise unserer erstklassigen Technologen und Ingenieure für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de . Investor Relations: Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.d e



Haftungsausschluss: Diese IR-Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Versprechen für das Eintreten zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen zu verstehen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen beschriebenen abweichen, unter anderem aufgrund von Veränderungen des allgemeinen Wirtschafts- und Wettbewerbsumfelds, Risiken im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen, Änderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Steuergesetze und -vorschriften, die das Unternehmen betreffen, und andere Faktoren. Weder das Unternehmen noch eines seiner verbundenen Unternehmen übernimmt eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.



