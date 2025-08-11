Das Marktumfeld für die Aktie des britischen Energieriesen Shell bleibt rau. So gab es in der vergangenen Handelswoche erneut Gegenwind vom Rohstoffmarkt. Denn die Ölpreise sind erneut gefallen. So verbilligte sich etwa Brent-Öl um mehr als sechs Dollar je Barrel. Diese Entwicklung sorgte dafür, dass der jüngste Aufwärtstrend der Shell Papiere vorerst unterbrochen wurde. Die Experten der Commerzbank schrieben zur mauen Performance des Ölpreise: "Auslöser waren schwächere Konjunkturdaten in den USA, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär