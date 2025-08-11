FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 11
FirstGroup plc
Transaction in own shares
FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.
Date of Purchase
8 August 2025
Number of ordinary shares purchased
230,404
Weighted average price paid (p)
229.84
Highest price paid (p)
230.00
Lowest price paid (p)
229.20
Following the above purchase, FirstGroup holds 181,002,168Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 569,692,847.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.
The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 8 August 2025 is 569,692,847. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
Contacts at FirstGroup
Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
companysecretariat@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354
Transaction details
Issuer name: FirstGroup PLC
LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93
ISIN: GB0003452173
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: Panmure Liberum Limited
Intermediary Code: PMURGB3L
Timezone: GMT
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Platform
Daily weighted average price of shares acquired (GBp)
Daily total volume (in number of shares)
XLON
229.82
60,940
BATE
229.84
93,500
CHIX
229.86
65,362
TRQX
229.86
10,602
Individual Transactions
08/08/2025
16:28:30.039
610
230.00
CHIX
00041418586TRLO0
08/08/2025
16:28:30.039
203
230.00
CHIX
00041418585TRLO0
08/08/2025
16:26:24.829
1451
229.80
XLON
00041418433TRLO0
08/08/2025
16:17:13.069
1270
229.80
BATE
00041417760TRLO0
08/08/2025
16:17:13.069
559
229.80
CHIX
00041417759TRLO0
08/08/2025
16:17:02.740
261
229.80
CHIX
00041417751TRLO0
08/08/2025
16:16:46.333
14
229.80
BATE
00041417721TRLO0
08/08/2025
16:16:14.991
2
229.80
BATE
00041417680TRLO0
08/08/2025
16:16:13.655
104
229.80
BATE
00041417675TRLO0
08/08/2025
16:16:12.070
99
229.80
TRQX
00041417674TRLO0
08/08/2025
16:16:12.070
2159
229.80
CHIX
00041417673TRLO0
08/08/2025
16:16:12.058
1540
229.80
BATE
00041417672TRLO0
08/08/2025
16:16:09.327
386
229.80
BATE
00041417668TRLO0
08/08/2025
16:16:09.317
4790
230.00
CHIX
00041417665TRLO0
08/08/2025
16:16:09.317
4340
230.00
BATE
00041417664TRLO0
08/08/2025
16:16:09.316
1133
230.00
TRQX
00041417667TRLO0
08/08/2025
16:16:09.316
68
230.00
TRQX
00041417666TRLO0
08/08/2025
16:16:09.316
494
230.00
XLON
00041417663TRLO0
08/08/2025
16:16:09.316
649
230.00
XLON
00041417662TRLO0
08/08/2025
16:15:03.999
1014
230.00
XLON
00041417591TRLO0
08/08/2025
16:15:03.999
615
230.00
XLON
00041417590TRLO0
08/08/2025
16:08:56.836
50
230.00
BATE
00041417015TRLO0
08/08/2025
16:02:01.127
256
230.00
CHIX
00041416674TRLO0
08/08/2025
15:55:31.000
553
230.00
XLON
00041416318TRLO0
08/08/2025
15:39:49.622
281
229.80
XLON
00041415438TRLO0
08/08/2025
15:39:49.622
2136
229.80
BATE
00041415436TRLO0
08/08/2025
15:39:49.622
799
229.80
XLON
00041415437TRLO0
08/08/2025
15:39:49.622
950
229.80
CHIX
00041415435TRLO0
08/08/2025
15:39:46.718
1266
230.00
BATE
00041415430TRLO0
08/08/2025
15:39:46.718
670
230.00
TRQX
00041415433TRLO0
08/08/2025
15:39:46.717
1482
230.00
XLON
00041415432TRLO0
08/08/2025
15:39:46.717
927
230.00
XLON
00041415431TRLO0
08/08/2025
15:39:46.717
2682
230.00
CHIX
00041415429TRLO0
08/08/2025
15:39:46.717
3584
230.00
BATE
00041415428TRLO0
08/08/2025
15:38:57.371
32
230.00
XLON
00041415400TRLO0
08/08/2025
15:38:57.371
840
230.00
CHIX
00041415399TRLO0
08/08/2025
15:38:35.924
151
230.00
CHIX
00041415384TRLO0
08/08/2025
15:37:06.254
19
230.00
BATE
00041415274TRLO0
08/08/2025
15:35:26.257
21
230.00
XLON
00041415173TRLO0
08/08/2025
15:20:48.435
3424
230.00
BATE
00041414239TRLO0
08/08/2025
15:20:48.434
168
230.00
BATE
00041414237TRLO0
08/08/2025
15:20:48.434
161
230.00
BATE
00041414236TRLO0
08/08/2025
15:20:48.434
437
230.00
BATE
00041414235TRLO0
08/08/2025
15:20:48.434
708
230.00
BATE
00041414234TRLO0
08/08/2025
15:20:48.434
229
230.00
BATE
00041414233TRLO0
08/08/2025
15:20:48.434
20
230.00
BATE
00041414232TRLO0
08/08/2025
15:20:48.434
59
230.00
BATE
00041414231TRLO0
08/08/2025
15:20:48.434
1028
230.00
BATE
00041414238TRLO0
08/08/2025
15:20:03.353
1106
229.80
XLON
00041414193TRLO0
08/08/2025
15:20:00.366
2973
230.00
BATE
00041414189TRLO0
08/08/2025
15:20:00.366
1028
230.00
BATE
00041414188TRLO0
08/08/2025
15:20:00.366
125
230.00
BATE
00041414187TRLO0
08/08/2025
15:20:00.366
689
230.00
BATE
00041414186TRLO0
08/08/2025
15:20:00.359
1835
229.80
XLON
00041414185TRLO0
08/08/2025
15:20:00.358
880
229.80
CHIX
00041414184TRLO0
08/08/2025
15:20:00.358
239
229.80
BATE
00041414182TRLO0
08/08/2025
15:20:00.358
1093
229.80
BATE
00041414183TRLO0
08/08/2025
15:20:00.351
1191
230.00
CHIX
00041414177TRLO0
08/08/2025
15:20:00.351
859
230.00
TRQX
00041414180TRLO0
08/08/2025
15:20:00.351
3035
230.00
BATE
00041414179TRLO0
08/08/2025
15:20:00.351
816
230.00
CHIX
00041414178TRLO0
08/08/2025
15:20:00.351
4183
230.00
XLON
00041414181TRLO0
08/08/2025
15:19:50.692
76
230.00
CHIX
00041414144TRLO0
08/08/2025
15:17:55.664
2004
230.00
XLON
00041413976TRLO0
08/08/2025
15:10:32.149
641
230.00
XLON
00041413570TRLO0
08/08/2025
15:07:26.651
16
229.60
BATE
00041413356TRLO0
08/08/2025
15:06:00.030
13
229.80
CHIX
00041413295TRLO0
08/08/2025
15:06:00.030
81
229.80
CHIX
00041413294TRLO0
08/08/2025
15:06:00.030
757
229.80
CHIX
00041413296TRLO0
08/08/2025
15:06:00.026
23
229.80
XLON
00041413293TRLO0
08/08/2025
15:06:00.021
667
229.80
XLON
00041413292TRLO0
08/08/2025
15:05:46.017
816
229.80
XLON
00041413284TRLO0
08/08/2025
15:05:45.817
826
229.80
XLON
00041413283TRLO0
08/08/2025
15:05:45.661
392
229.80
XLON
00041413282TRLO0
08/08/2025
15:05:45.661
78
229.80
XLON
00041413280TRLO0
08/08/2025
15:05:45.661
504
229.80
XLON
00041413281TRLO0
08/08/2025
15:05:45.651
16
229.60
BATE
00041413279TRLO0
08/08/2025
15:05:35.661
348
229.80
XLON
00041413270TRLO0
08/08/2025
15:05:35.661
86
229.80
XLON
00041413269TRLO0
08/08/2025
15:05:35.661
632
229.80
XLON
00041413271TRLO0
08/08/2025
15:05:29.642
632
229.60
BATE
00041413267TRLO0
08/08/2025
15:04:21.611
647
229.80
BATE
00041413190TRLO0
08/08/2025
15:04:21.610
642
229.80
XLON
00041413189TRLO0
08/08/2025
15:04:21.567
890
229.80
BATE
00041413188TRLO0
08/08/2025
15:04:05.650
17
229.60
XLON
00041413184TRLO0
08/08/2025
15:03:34.733
325
229.60
XLON
00041413174TRLO0
08/08/2025
15:02:04.683
1258
229.80
XLON
00041413084TRLO0
08/08/2025
14:57:45.281
924
229.60
CHIX
00041412837TRLO0
08/08/2025
14:57:45.281
889
229.60
BATE
00041412836TRLO0
08/08/2025
14:57:45.267
187
229.60
CHIX
00041412834TRLO0
08/08/2025
14:57:45.267
1778
229.60
XLON
00041412835TRLO0
08/08/2025
14:56:44.473
1949
229.80
CHIX
00041412808TRLO0
08/08/2025
14:56:44.473
322
229.80
CHIX
00041412807TRLO0
08/08/2025
14:56:44.473
111
229.80
CHIX
00041412806TRLO0
08/08/2025
14:56:44.473
450
229.80
CHIX
00041412805TRLO0
08/08/2025
14:56:44.473
1267
229.80
CHIX
00041412804TRLO0
08/08/2025
14:56:44.473
660
229.80
CHIX
00041412803TRLO0
08/08/2025
14:56:44.465
240
229.60
CHIX
00041412802TRLO0
08/08/2025
14:56:44.465
651
229.60
CHIX
00041412801TRLO0
08/08/2025
14:56:28.420
4015
229.80
BATE
00041412762TRLO0
08/08/2025
14:56:28.420
470
229.80
BATE
00041412761TRLO0
08/08/2025
14:56:28.220
1431
229.80
BATE
00041412760TRLO0
08/08/2025
14:56:28.220
1157
229.80
BATE
00041412759TRLO0
08/08/2025
14:56:28.220
271
229.80
BATE
00041412758TRLO0
08/08/2025
14:56:28.216
1644
229.80
XLON
00041412757TRLO0
08/08/2025
14:56:28.080
2051
229.80
XLON
00041412756TRLO0
08/08/2025
14:56:28.065
4724
229.80
BATE
00041412755TRLO0
08/08/2025
14:56:28.064
589
229.80
BATE
00041412754TRLO0
08/08/2025
14:56:28.064
555
229.80
BATE
00041412753TRLO0
08/08/2025
14:56:28.057
807
229.60
XLON
00041412752TRLO0
08/08/2025
14:56:28.050
946
229.80
XLON
00041412751TRLO0
08/08/2025
14:56:28.049
1413
229.80
XLON
00041412750TRLO0
08/08/2025
14:56:28.049
148
229.80
XLON
00041412749TRLO0
08/08/2025
14:56:28.049
685
229.80
XLON
00041412748TRLO0
08/08/2025
14:56:28.028
1240
229.80
CHIX
00041412747TRLO0
08/08/2025
14:56:28.028
2316
229.80
CHIX
00041412746TRLO0
08/08/2025
14:56:28.028
1495
229.80
CHIX
00041412745TRLO0
08/08/2025
14:56:28.028
322
229.80
CHIX
00041412744TRLO0
08/08/2025
14:56:28.017
115
229.80
BATE
00041412743TRLO0
08/08/2025
14:56:28.017
1157
229.80
BATE
00041412742TRLO0
08/08/2025
14:56:28.017
84
229.80
BATE
00041412741TRLO0
08/08/2025
14:56:28.004
1051
229.60
TRQX
00041412740TRLO0
08/08/2025
14:56:28.004
3035
229.60
XLON
00041412739TRLO0
08/08/2025
14:56:28.004
3035
229.60
BATE
00041412738TRLO0
08/08/2025
14:56:28.004
751
229.60
CHIX
00041412737TRLO0
08/08/2025
14:56:28.004
791
229.60
CHIX
00041412736TRLO0
08/08/2025
14:47:51.616
1230
229.80
XLON
00041412502TRLO0
08/08/2025
14:47:51.470
8
229.80
BATE
00041412501TRLO0
08/08/2025
14:47:51.470
26
229.80
BATE
00041412500TRLO0
08/08/2025
14:47:51.466
1104
229.80
XLON
00041412499TRLO0
08/08/2025
14:47:51.466
52
229.80
XLON
00041412498TRLO0
08/08/2025
14:47:41.462
1357
229.80
BATE
00041412496TRLO0
08/08/2025
14:47:29.088
48
229.80
BATE
00041412489TRLO0
08/08/2025
14:47:29.027
683
229.80
BATE
00041412488TRLO0
08/08/2025
14:47:28.827
982
229.80
BATE
00041412487TRLO0
08/08/2025
14:47:28.708
832
229.80
BATE
00041412486TRLO0
08/08/2025
14:47:28.708
141
229.80
BATE
00041412485TRLO0
08/08/2025
14:47:28.708
82
229.80
BATE
00041412484TRLO0
08/08/2025
14:47:28.652
2588
229.80
CHIX
00041412482TRLO0
08/08/2025
14:47:28.652
2316
229.80
CHIX
00041412481TRLO0
08/08/2025
14:47:28.651
185
229.80
CHIX
00041412480TRLO0
08/08/2025
14:47:28.651
91
229.80
CHIX
00041412479TRLO0
08/08/2025
14:47:28.651
160
229.80
CHIX
00041412478TRLO0
08/08/2025
14:47:28.651
264
229.80
CHIX
00041412477TRLO0
08/08/2025
14:47:28.651
63
229.80
CHIX
00041412476TRLO0
08/08/2025
14:47:28.651
1063
229.80
CHIX
00041412475TRLO0
08/08/2025
14:47:28.651
628
229.80
CHIX
00041412474TRLO0
08/08/2025
14:47:28.651
400
229.80
CHIX
00041412473TRLO0
08/08/2025
14:47:28.651
654
229.80
CHIX
00041412472TRLO0
08/08/2025
14:47:28.651
393
229.80
CHIX
00041412471TRLO0
08/08/2025
14:43:28.197
18
229.40
BATE
00041412362TRLO0
08/08/2025
14:41:47.194
23
229.40
BATE
00041412328TRLO0
08/08/2025
14:40:11.218
2792
229.40
BATE
00041412276TRLO0
08/08/2025
14:40:06.195
19
229.40
BATE
00041412275TRLO0
08/08/2025
14:12:03.688
800
229.60
BATE
00041411557TRLO0
08/08/2025
14:12:03.671
1089
229.80
CHIX
00041411556TRLO0
08/08/2025
14:12:03.670
490
229.80
CHIX
00041411555TRLO0
08/08/2025
14:12:03.670
684
229.80
CHIX
00041411554TRLO0
08/08/2025
14:12:03.670
322
229.80
CHIX
00041411553TRLO0
08/08/2025
14:12:03.670
87
229.80
CHIX
00041411552TRLO0
08/08/2025
14:12:03.653
791
229.60
TRQX
00041411551TRLO0
08/08/2025
14:12:03.653
1268
229.60
XLON
00041411550TRLO0
08/08/2025
14:12:03.653
1141
229.60
XLON
00041411549TRLO0
08/08/2025
14:12:03.653
1553
229.60
CHIX
00041411548TRLO0
08/08/2025
14:12:03.653
4053
229.60
BATE
00041411547TRLO0
08/08/2025
14:12:00.416
35
229.60
TRQX
00041411546TRLO0
08/08/2025
14:10:55.868
3296
229.60
BATE
00041411516TRLO0
08/08/2025
14:05:00.182
969
229.60
CHIX
00041411384TRLO0
08/08/2025
14:04:36.534
987
229.60
XLON
00041411379TRLO0
08/08/2025
14:04:36.533
223
229.60
BATE
00041411378TRLO0
08/08/2025
14:04:00.793
798
229.60
BATE
00041411359TRLO0
08/08/2025
14:04:00.107
130
229.80
TRQX
00041411355TRLO0
08/08/2025
14:04:00.107
1737
229.80
XLON
00041411354TRLO0
08/08/2025
14:04:00.107
491
229.80
TRQX
00041411353TRLO0
08/08/2025
14:04:00.107
1568
229.80
BATE
00041411352TRLO0
08/08/2025
14:04:00.107
1235
229.80
CHIX
00041411351TRLO0
08/08/2025
14:04:00.101
1759
230.00
CHIX
00041411348TRLO0
08/08/2025
14:04:00.101
3509
230.00
BATE
00041411347TRLO0
08/08/2025
14:04:00.100
887
230.00
TRQX
00041411350TRLO0
08/08/2025
14:04:00.100
4518
230.00
XLON
00041411349TRLO0
08/08/2025
14:01:54.504
416
230.00
CHIX
00041411319TRLO0
08/08/2025
14:00:42.504
799
230.00
CHIX
00041411306TRLO0
08/08/2025
13:56:57.238
953
230.00
CHIX
00041411243TRLO0
08/08/2025
13:41:44.571
13
230.00
XLON
00041410973TRLO0
08/08/2025
13:40:04.571
30
230.00
BATE
00041410953TRLO0
08/08/2025
13:38:24.572
29
230.00
BATE
00041410934TRLO0
08/08/2025
13:36:44.568
30
230.00
XLON
00041410888TRLO0
08/08/2025
13:36:04.790
35
230.00
BATE
00041410868TRLO0
08/08/2025
13:30:41.476
822
230.00
CHIX
00041410791TRLO0
08/08/2025
12:00:28.504
787
230.00
CHIX
00041409176TRLO0
08/08/2025
11:52:00.021
226
230.00
CHIX
00041408988TRLO0
08/08/2025
11:52:00.019
2665
230.00
BATE
00041408987TRLO0
08/08/2025
11:52:00.013
711
230.00
BATE
00041408986TRLO0
08/08/2025
11:52:00.013
20
230.00
BATE
00041408985TRLO0
08/08/2025
11:50:58.992
2868
230.00
CHIX
00041408965TRLO0
08/08/2025
11:50:58.988
57
230.00
BATE
00041408964TRLO0
08/08/2025
11:50:58.988
1157
230.00
BATE
00041408963TRLO0
08/08/2025
11:50:58.988
5977
230.00
BATE
00041408962TRLO0
08/08/2025
11:50:58.988
300
230.00
BATE
00041408961TRLO0
08/08/2025
11:50:58.976
1337
230.00
TRQX
00041408960TRLO0
08/08/2025
11:50:58.976
1601
230.00
XLON
00041408959TRLO0
08/08/2025
11:50:58.976
1846
230.00
BATE
00041408958TRLO0
08/08/2025
11:50:58.976
803
230.00
CHIX
00041408957TRLO0
08/08/2025
11:48:23.747
28
230.00
BATE
00041408926TRLO0
08/08/2025
11:48:04.134
8
230.00
BATE
00041408915TRLO0
08/08/2025
11:48:04.028
28
230.00
BATE
00041408914TRLO0
08/08/2025
11:41:43.745
42
229.80
XLON
00041408774TRLO0
08/08/2025
11:19:00.232
173
230.00
XLON
00041408296TRLO0
08/08/2025
11:19:00.231
612
230.00
XLON
00041408295TRLO0
08/08/2025
11:12:00.170
55
230.00
CHIX
00041408140TRLO0
08/08/2025
11:12:00.170
2316
230.00
CHIX
00041408139TRLO0
08/08/2025
11:12:00.170
650
230.00
CHIX
00041408138TRLO0
08/08/2025
11:12:00.170
15
230.00
CHIX
00041408137TRLO0
08/08/2025
11:12:00.170
116
230.00
CHIX
00041408136TRLO0
08/08/2025
11:12:00.155
391
229.80
BATE
00041408135TRLO0
08/08/2025
11:12:00.155
229
229.80
BATE
00041408134TRLO0
08/08/2025
11:12:00.155
1920
229.80
XLON
00041408133TRLO0
08/08/2025
11:12:00.155
344
229.80
XLON
00041408132TRLO0
08/08/2025
10:57:00.017
173
229.80
CHIX
00041407825TRLO0
08/08/2025
10:57:00.017
508
229.80
CHIX
00041407824TRLO0
08/08/2025
10:56:00.374
274
229.60
TRQX
00041407787TRLO0
08/08/2025
10:56:00.374
323
229.60
XLON
00041407786TRLO0
08/08/2025
10:56:00.374
598
229.60
XLON
00041407785TRLO0
08/08/2025
10:54:00.676
1953
229.80
CHIX
00041407727TRLO0
08/08/2025
10:54:00.676
198
229.80
CHIX
00041407726TRLO0
08/08/2025
10:54:00.672
1470
229.80
BATE
00041407725TRLO0
08/08/2025
10:54:00.672
47
229.80
BATE
00041407724TRLO0
08/08/2025
10:54:00.672
615
229.80
BATE
00041407723TRLO0
08/08/2025
10:54:00.657
1250
229.60
TRQX
00041407722TRLO0
08/08/2025
10:54:00.657
1202
229.60
BATE
00041407720TRLO0
08/08/2025
10:54:00.657
967
229.60
CHIX
00041407719TRLO0
08/08/2025
10:54:00.656
604
229.60
XLON
00041407721TRLO0
08/08/2025
10:54:00.656
454
229.60
XLON
00041407718TRLO0
08/08/2025
10:53:02.654
606
229.60
XLON
00041407693TRLO0
08/08/2025
10:53:02.653
679
229.60
XLON
00041407692TRLO0
08/08/2025
10:50:22.994
3
229.80
CHIX
00041407588TRLO0
08/08/2025
10:50:22.994
646
229.80
CHIX
00041407587TRLO0
08/08/2025
10:50:22.994
298
229.80
CHIX
00041407586TRLO0
08/08/2025
10:42:10.866
1
229.20
BATE
00041407379TRLO0
08/08/2025
10:42:01.977
27
229.40
XLON
00041407378TRLO0
08/08/2025
10:42:01.977
1031
229.40
BATE
00041407377TRLO0
08/08/2025
10:42:00.182
367
229.40
XLON
00041407376TRLO0
08/08/2025
10:42:00.182
367
229.40
XLON
00041407375TRLO0
08/08/2025
10:41:23.675
560
229.60
BATE
00041407360TRLO0
08/08/2025
10:41:23.675
800
229.80
BATE
00041407359TRLO0
08/08/2025
10:41:23.675
673
229.80
CHIX
00041407358TRLO0
08/08/2025
10:41:03.659
173
229.80
XLON
00041407355TRLO0
08/08/2025
10:41:03.659
324
229.80
XLON
00041407354TRLO0
08/08/2025
10:41:03.659
183
229.80
XLON
00041407353TRLO0
08/08/2025
10:41:03.659
75
229.80
XLON
00041407352TRLO0
08/08/2025
10:41:03.659
11
229.80
XLON
00041407351TRLO0
08/08/2025
10:40:09.580
48
229.80
XLON
00041407335TRLO0
08/08/2025
10:14:38.208
723
230.00
XLON
00041406739TRLO0
08/08/2025
10:08:40.014
32
230.00
XLON
00041406598TRLO0
08/08/2025
09:54:56.085
11
230.00
XLON
00041406320TRLO0
08/08/2025
09:54:54.747
59
230.00
XLON
00041406318TRLO0
08/08/2025
09:54:54.747
721
230.00
BATE
00041406317TRLO0
08/08/2025
09:54:46.904
892
230.00
TRQX
00041406306TRLO0
08/08/2025
09:54:46.903
635
230.00
TRQX
00041406305TRLO0
08/08/2025
09:54:46.903
1173
230.00
CHIX
00041406302TRLO0
08/08/2025
09:54:46.903
1464
230.00
BATE
00041406303TRLO0
08/08/2025
09:54:46.903
1296
230.00
XLON
00041406304TRLO0