WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173
Frankfurt
11.08.25 | 08:11
2,654 Euro
-0,23 % -0,006
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FIRSTGROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRSTGROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,6522,69809:45
2,6522,69409:46
PR Newswire
11.08.2025 08:06 Uhr
60 Leser
Artikel bewerten:
(0)

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 11

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

8 August 2025

Number of ordinary shares purchased

230,404

Weighted average price paid (p)

229.84

Highest price paid (p)

230.00

Lowest price paid (p)

229.20

Following the above purchase, FirstGroup holds 181,002,168Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 569,692,847.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 8 August 2025 is 569,692,847. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

229.82

60,940

BATE

229.84

93,500

CHIX

229.86

65,362

TRQX

229.86

10,602

Individual Transactions

08/08/2025

16:28:30.039

610

230.00

CHIX

00041418586TRLO0

08/08/2025

16:28:30.039

203

230.00

CHIX

00041418585TRLO0

08/08/2025

16:26:24.829

1451

229.80

XLON

00041418433TRLO0

08/08/2025

16:17:13.069

1270

229.80

BATE

00041417760TRLO0

08/08/2025

16:17:13.069

559

229.80

CHIX

00041417759TRLO0

08/08/2025

16:17:02.740

261

229.80

CHIX

00041417751TRLO0

08/08/2025

16:16:46.333

14

229.80

BATE

00041417721TRLO0

08/08/2025

16:16:14.991

2

229.80

BATE

00041417680TRLO0

08/08/2025

16:16:13.655

104

229.80

BATE

00041417675TRLO0

08/08/2025

16:16:12.070

99

229.80

TRQX

00041417674TRLO0

08/08/2025

16:16:12.070

2159

229.80

CHIX

00041417673TRLO0

08/08/2025

16:16:12.058

1540

229.80

BATE

00041417672TRLO0

08/08/2025

16:16:09.327

386

229.80

BATE

00041417668TRLO0

08/08/2025

16:16:09.317

4790

230.00

CHIX

00041417665TRLO0

08/08/2025

16:16:09.317

4340

230.00

BATE

00041417664TRLO0

08/08/2025

16:16:09.316

1133

230.00

TRQX

00041417667TRLO0

08/08/2025

16:16:09.316

68

230.00

TRQX

00041417666TRLO0

08/08/2025

16:16:09.316

494

230.00

XLON

00041417663TRLO0

08/08/2025

16:16:09.316

649

230.00

XLON

00041417662TRLO0

08/08/2025

16:15:03.999

1014

230.00

XLON

00041417591TRLO0

08/08/2025

16:15:03.999

615

230.00

XLON

00041417590TRLO0

08/08/2025

16:08:56.836

50

230.00

BATE

00041417015TRLO0

08/08/2025

16:02:01.127

256

230.00

CHIX

00041416674TRLO0

08/08/2025

15:55:31.000

553

230.00

XLON

00041416318TRLO0

08/08/2025

15:39:49.622

281

229.80

XLON

00041415438TRLO0

08/08/2025

15:39:49.622

2136

229.80

BATE

00041415436TRLO0

08/08/2025

15:39:49.622

799

229.80

XLON

00041415437TRLO0

08/08/2025

15:39:49.622

950

229.80

CHIX

00041415435TRLO0

08/08/2025

15:39:46.718

1266

230.00

BATE

00041415430TRLO0

08/08/2025

15:39:46.718

670

230.00

TRQX

00041415433TRLO0

08/08/2025

15:39:46.717

1482

230.00

XLON

00041415432TRLO0

08/08/2025

15:39:46.717

927

230.00

XLON

00041415431TRLO0

08/08/2025

15:39:46.717

2682

230.00

CHIX

00041415429TRLO0

08/08/2025

15:39:46.717

3584

230.00

BATE

00041415428TRLO0

08/08/2025

15:38:57.371

32

230.00

XLON

00041415400TRLO0

08/08/2025

15:38:57.371

840

230.00

CHIX

00041415399TRLO0

08/08/2025

15:38:35.924

151

230.00

CHIX

00041415384TRLO0

08/08/2025

15:37:06.254

19

230.00

BATE

00041415274TRLO0

08/08/2025

15:35:26.257

21

230.00

XLON

00041415173TRLO0

08/08/2025

15:20:48.435

3424

230.00

BATE

00041414239TRLO0

08/08/2025

15:20:48.434

168

230.00

BATE

00041414237TRLO0

08/08/2025

15:20:48.434

161

230.00

BATE

00041414236TRLO0

08/08/2025

15:20:48.434

437

230.00

BATE

00041414235TRLO0

08/08/2025

15:20:48.434

708

230.00

BATE

00041414234TRLO0

08/08/2025

15:20:48.434

229

230.00

BATE

00041414233TRLO0

08/08/2025

15:20:48.434

20

230.00

BATE

00041414232TRLO0

08/08/2025

15:20:48.434

59

230.00

BATE

00041414231TRLO0

08/08/2025

15:20:48.434

1028

230.00

BATE

00041414238TRLO0

08/08/2025

15:20:03.353

1106

229.80

XLON

00041414193TRLO0

08/08/2025

15:20:00.366

2973

230.00

BATE

00041414189TRLO0

08/08/2025

15:20:00.366

1028

230.00

BATE

00041414188TRLO0

08/08/2025

15:20:00.366

125

230.00

BATE

00041414187TRLO0

08/08/2025

15:20:00.366

689

230.00

BATE

00041414186TRLO0

08/08/2025

15:20:00.359

1835

229.80

XLON

00041414185TRLO0

08/08/2025

15:20:00.358

880

229.80

CHIX

00041414184TRLO0

08/08/2025

15:20:00.358

239

229.80

BATE

00041414182TRLO0

08/08/2025

15:20:00.358

1093

229.80

BATE

00041414183TRLO0

08/08/2025

15:20:00.351

1191

230.00

CHIX

00041414177TRLO0

08/08/2025

15:20:00.351

859

230.00

TRQX

00041414180TRLO0

08/08/2025

15:20:00.351

3035

230.00

BATE

00041414179TRLO0

08/08/2025

15:20:00.351

816

230.00

CHIX

00041414178TRLO0

08/08/2025

15:20:00.351

4183

230.00

XLON

00041414181TRLO0

08/08/2025

15:19:50.692

76

230.00

CHIX

00041414144TRLO0

08/08/2025

15:17:55.664

2004

230.00

XLON

00041413976TRLO0

08/08/2025

15:10:32.149

641

230.00

XLON

00041413570TRLO0

08/08/2025

15:07:26.651

16

229.60

BATE

00041413356TRLO0

08/08/2025

15:06:00.030

13

229.80

CHIX

00041413295TRLO0

08/08/2025

15:06:00.030

81

229.80

CHIX

00041413294TRLO0

08/08/2025

15:06:00.030

757

229.80

CHIX

00041413296TRLO0

08/08/2025

15:06:00.026

23

229.80

XLON

00041413293TRLO0

08/08/2025

15:06:00.021

667

229.80

XLON

00041413292TRLO0

08/08/2025

15:05:46.017

816

229.80

XLON

00041413284TRLO0

08/08/2025

15:05:45.817

826

229.80

XLON

00041413283TRLO0

08/08/2025

15:05:45.661

392

229.80

XLON

00041413282TRLO0

08/08/2025

15:05:45.661

78

229.80

XLON

00041413280TRLO0

08/08/2025

15:05:45.661

504

229.80

XLON

00041413281TRLO0

08/08/2025

15:05:45.651

16

229.60

BATE

00041413279TRLO0

08/08/2025

15:05:35.661

348

229.80

XLON

00041413270TRLO0

08/08/2025

15:05:35.661

86

229.80

XLON

00041413269TRLO0

08/08/2025

15:05:35.661

632

229.80

XLON

00041413271TRLO0

08/08/2025

15:05:29.642

632

229.60

BATE

00041413267TRLO0

08/08/2025

15:04:21.611

647

229.80

BATE

00041413190TRLO0

08/08/2025

15:04:21.610

642

229.80

XLON

00041413189TRLO0

08/08/2025

15:04:21.567

890

229.80

BATE

00041413188TRLO0

08/08/2025

15:04:05.650

17

229.60

XLON

00041413184TRLO0

08/08/2025

15:03:34.733

325

229.60

XLON

00041413174TRLO0

08/08/2025

15:02:04.683

1258

229.80

XLON

00041413084TRLO0

08/08/2025

14:57:45.281

924

229.60

CHIX

00041412837TRLO0

08/08/2025

14:57:45.281

889

229.60

BATE

00041412836TRLO0

08/08/2025

14:57:45.267

187

229.60

CHIX

00041412834TRLO0

08/08/2025

14:57:45.267

1778

229.60

XLON

00041412835TRLO0

08/08/2025

14:56:44.473

1949

229.80

CHIX

00041412808TRLO0

08/08/2025

14:56:44.473

322

229.80

CHIX

00041412807TRLO0

08/08/2025

14:56:44.473

111

229.80

CHIX

00041412806TRLO0

08/08/2025

14:56:44.473

450

229.80

CHIX

00041412805TRLO0

08/08/2025

14:56:44.473

1267

229.80

CHIX

00041412804TRLO0

08/08/2025

14:56:44.473

660

229.80

CHIX

00041412803TRLO0

08/08/2025

14:56:44.465

240

229.60

CHIX

00041412802TRLO0

08/08/2025

14:56:44.465

651

229.60

CHIX

00041412801TRLO0

08/08/2025

14:56:28.420

4015

229.80

BATE

00041412762TRLO0

08/08/2025

14:56:28.420

470

229.80

BATE

00041412761TRLO0

08/08/2025

14:56:28.220

1431

229.80

BATE

00041412760TRLO0

08/08/2025

14:56:28.220

1157

229.80

BATE

00041412759TRLO0

08/08/2025

14:56:28.220

271

229.80

BATE

00041412758TRLO0

08/08/2025

14:56:28.216

1644

229.80

XLON

00041412757TRLO0

08/08/2025

14:56:28.080

2051

229.80

XLON

00041412756TRLO0

08/08/2025

14:56:28.065

4724

229.80

BATE

00041412755TRLO0

08/08/2025

14:56:28.064

589

229.80

BATE

00041412754TRLO0

08/08/2025

14:56:28.064

555

229.80

BATE

00041412753TRLO0

08/08/2025

14:56:28.057

807

229.60

XLON

00041412752TRLO0

08/08/2025

14:56:28.050

946

229.80

XLON

00041412751TRLO0

08/08/2025

14:56:28.049

1413

229.80

XLON

00041412750TRLO0

08/08/2025

14:56:28.049

148

229.80

XLON

00041412749TRLO0

08/08/2025

14:56:28.049

685

229.80

XLON

00041412748TRLO0

08/08/2025

14:56:28.028

1240

229.80

CHIX

00041412747TRLO0

08/08/2025

14:56:28.028

2316

229.80

CHIX

00041412746TRLO0

08/08/2025

14:56:28.028

1495

229.80

CHIX

00041412745TRLO0

08/08/2025

14:56:28.028

322

229.80

CHIX

00041412744TRLO0

08/08/2025

14:56:28.017

115

229.80

BATE

00041412743TRLO0

08/08/2025

14:56:28.017

1157

229.80

BATE

00041412742TRLO0

08/08/2025

14:56:28.017

84

229.80

BATE

00041412741TRLO0

08/08/2025

14:56:28.004

1051

229.60

TRQX

00041412740TRLO0

08/08/2025

14:56:28.004

3035

229.60

XLON

00041412739TRLO0

08/08/2025

14:56:28.004

3035

229.60

BATE

00041412738TRLO0

08/08/2025

14:56:28.004

751

229.60

CHIX

00041412737TRLO0

08/08/2025

14:56:28.004

791

229.60

CHIX

00041412736TRLO0

08/08/2025

14:47:51.616

1230

229.80

XLON

00041412502TRLO0

08/08/2025

14:47:51.470

8

229.80

BATE

00041412501TRLO0

08/08/2025

14:47:51.470

26

229.80

BATE

00041412500TRLO0

08/08/2025

14:47:51.466

1104

229.80

XLON

00041412499TRLO0

08/08/2025

14:47:51.466

52

229.80

XLON

00041412498TRLO0

08/08/2025

14:47:41.462

1357

229.80

BATE

00041412496TRLO0

08/08/2025

14:47:29.088

48

229.80

BATE

00041412489TRLO0

08/08/2025

14:47:29.027

683

229.80

BATE

00041412488TRLO0

08/08/2025

14:47:28.827

982

229.80

BATE

00041412487TRLO0

08/08/2025

14:47:28.708

832

229.80

BATE

00041412486TRLO0

08/08/2025

14:47:28.708

141

229.80

BATE

00041412485TRLO0

08/08/2025

14:47:28.708

82

229.80

BATE

00041412484TRLO0

08/08/2025

14:47:28.652

2588

229.80

CHIX

00041412482TRLO0

08/08/2025

14:47:28.652

2316

229.80

CHIX

00041412481TRLO0

08/08/2025

14:47:28.651

185

229.80

CHIX

00041412480TRLO0

08/08/2025

14:47:28.651

91

229.80

CHIX

00041412479TRLO0

08/08/2025

14:47:28.651

160

229.80

CHIX

00041412478TRLO0

08/08/2025

14:47:28.651

264

229.80

CHIX

00041412477TRLO0

08/08/2025

14:47:28.651

63

229.80

CHIX

00041412476TRLO0

08/08/2025

14:47:28.651

1063

229.80

CHIX

00041412475TRLO0

08/08/2025

14:47:28.651

628

229.80

CHIX

00041412474TRLO0

08/08/2025

14:47:28.651

400

229.80

CHIX

00041412473TRLO0

08/08/2025

14:47:28.651

654

229.80

CHIX

00041412472TRLO0

08/08/2025

14:47:28.651

393

229.80

CHIX

00041412471TRLO0

08/08/2025

14:43:28.197

18

229.40

BATE

00041412362TRLO0

08/08/2025

14:41:47.194

23

229.40

BATE

00041412328TRLO0

08/08/2025

14:40:11.218

2792

229.40

BATE

00041412276TRLO0

08/08/2025

14:40:06.195

19

229.40

BATE

00041412275TRLO0

08/08/2025

14:12:03.688

800

229.60

BATE

00041411557TRLO0

08/08/2025

14:12:03.671

1089

229.80

CHIX

00041411556TRLO0

08/08/2025

14:12:03.670

490

229.80

CHIX

00041411555TRLO0

08/08/2025

14:12:03.670

684

229.80

CHIX

00041411554TRLO0

08/08/2025

14:12:03.670

322

229.80

CHIX

00041411553TRLO0

08/08/2025

14:12:03.670

87

229.80

CHIX

00041411552TRLO0

08/08/2025

14:12:03.653

791

229.60

TRQX

00041411551TRLO0

08/08/2025

14:12:03.653

1268

229.60

XLON

00041411550TRLO0

08/08/2025

14:12:03.653

1141

229.60

XLON

00041411549TRLO0

08/08/2025

14:12:03.653

1553

229.60

CHIX

00041411548TRLO0

08/08/2025

14:12:03.653

4053

229.60

BATE

00041411547TRLO0

08/08/2025

14:12:00.416

35

229.60

TRQX

00041411546TRLO0

08/08/2025

14:10:55.868

3296

229.60

BATE

00041411516TRLO0

08/08/2025

14:05:00.182

969

229.60

CHIX

00041411384TRLO0

08/08/2025

14:04:36.534

987

229.60

XLON

00041411379TRLO0

08/08/2025

14:04:36.533

223

229.60

BATE

00041411378TRLO0

08/08/2025

14:04:00.793

798

229.60

BATE

00041411359TRLO0

08/08/2025

14:04:00.107

130

229.80

TRQX

00041411355TRLO0

08/08/2025

14:04:00.107

1737

229.80

XLON

00041411354TRLO0

08/08/2025

14:04:00.107

491

229.80

TRQX

00041411353TRLO0

08/08/2025

14:04:00.107

1568

229.80

BATE

00041411352TRLO0

08/08/2025

14:04:00.107

1235

229.80

CHIX

00041411351TRLO0

08/08/2025

14:04:00.101

1759

230.00

CHIX

00041411348TRLO0

08/08/2025

14:04:00.101

3509

230.00

BATE

00041411347TRLO0

08/08/2025

14:04:00.100

887

230.00

TRQX

00041411350TRLO0

08/08/2025

14:04:00.100

4518

230.00

XLON

00041411349TRLO0

08/08/2025

14:01:54.504

416

230.00

CHIX

00041411319TRLO0

08/08/2025

14:00:42.504

799

230.00

CHIX

00041411306TRLO0

08/08/2025

13:56:57.238

953

230.00

CHIX

00041411243TRLO0

08/08/2025

13:41:44.571

13

230.00

XLON

00041410973TRLO0

08/08/2025

13:40:04.571

30

230.00

BATE

00041410953TRLO0

08/08/2025

13:38:24.572

29

230.00

BATE

00041410934TRLO0

08/08/2025

13:36:44.568

30

230.00

XLON

00041410888TRLO0

08/08/2025

13:36:04.790

35

230.00

BATE

00041410868TRLO0

08/08/2025

13:30:41.476

822

230.00

CHIX

00041410791TRLO0

08/08/2025

12:00:28.504

787

230.00

CHIX

00041409176TRLO0

08/08/2025

11:52:00.021

226

230.00

CHIX

00041408988TRLO0

08/08/2025

11:52:00.019

2665

230.00

BATE

00041408987TRLO0

08/08/2025

11:52:00.013

711

230.00

BATE

00041408986TRLO0

08/08/2025

11:52:00.013

20

230.00

BATE

00041408985TRLO0

08/08/2025

11:50:58.992

2868

230.00

CHIX

00041408965TRLO0

08/08/2025

11:50:58.988

57

230.00

BATE

00041408964TRLO0

08/08/2025

11:50:58.988

1157

230.00

BATE

00041408963TRLO0

08/08/2025

11:50:58.988

5977

230.00

BATE

00041408962TRLO0

08/08/2025

11:50:58.988

300

230.00

BATE

00041408961TRLO0

08/08/2025

11:50:58.976

1337

230.00

TRQX

00041408960TRLO0

08/08/2025

11:50:58.976

1601

230.00

XLON

00041408959TRLO0

08/08/2025

11:50:58.976

1846

230.00

BATE

00041408958TRLO0

08/08/2025

11:50:58.976

803

230.00

CHIX

00041408957TRLO0

08/08/2025

11:48:23.747

28

230.00

BATE

00041408926TRLO0

08/08/2025

11:48:04.134

8

230.00

BATE

00041408915TRLO0

08/08/2025

11:48:04.028

28

230.00

BATE

00041408914TRLO0

08/08/2025

11:41:43.745

42

229.80

XLON

00041408774TRLO0

08/08/2025

11:19:00.232

173

230.00

XLON

00041408296TRLO0

08/08/2025

11:19:00.231

612

230.00

XLON

00041408295TRLO0

08/08/2025

11:12:00.170

55

230.00

CHIX

00041408140TRLO0

08/08/2025

11:12:00.170

2316

230.00

CHIX

00041408139TRLO0

08/08/2025

11:12:00.170

650

230.00

CHIX

00041408138TRLO0

08/08/2025

11:12:00.170

15

230.00

CHIX

00041408137TRLO0

08/08/2025

11:12:00.170

116

230.00

CHIX

00041408136TRLO0

08/08/2025

11:12:00.155

391

229.80

BATE

00041408135TRLO0

08/08/2025

11:12:00.155

229

229.80

BATE

00041408134TRLO0

08/08/2025

11:12:00.155

1920

229.80

XLON

00041408133TRLO0

08/08/2025

11:12:00.155

344

229.80

XLON

00041408132TRLO0

08/08/2025

10:57:00.017

173

229.80

CHIX

00041407825TRLO0

08/08/2025

10:57:00.017

508

229.80

CHIX

00041407824TRLO0

08/08/2025

10:56:00.374

274

229.60

TRQX

00041407787TRLO0

08/08/2025

10:56:00.374

323

229.60

XLON

00041407786TRLO0

08/08/2025

10:56:00.374

598

229.60

XLON

00041407785TRLO0

08/08/2025

10:54:00.676

1953

229.80

CHIX

00041407727TRLO0

08/08/2025

10:54:00.676

198

229.80

CHIX

00041407726TRLO0

08/08/2025

10:54:00.672

1470

229.80

BATE

00041407725TRLO0

08/08/2025

10:54:00.672

47

229.80

BATE

00041407724TRLO0

08/08/2025

10:54:00.672

615

229.80

BATE

00041407723TRLO0

08/08/2025

10:54:00.657

1250

229.60

TRQX

00041407722TRLO0

08/08/2025

10:54:00.657

1202

229.60

BATE

00041407720TRLO0

08/08/2025

10:54:00.657

967

229.60

CHIX

00041407719TRLO0

08/08/2025

10:54:00.656

604

229.60

XLON

00041407721TRLO0

08/08/2025

10:54:00.656

454

229.60

XLON

00041407718TRLO0

08/08/2025

10:53:02.654

606

229.60

XLON

00041407693TRLO0

08/08/2025

10:53:02.653

679

229.60

XLON

00041407692TRLO0

08/08/2025

10:50:22.994

3

229.80

CHIX

00041407588TRLO0

08/08/2025

10:50:22.994

646

229.80

CHIX

00041407587TRLO0

08/08/2025

10:50:22.994

298

229.80

CHIX

00041407586TRLO0

08/08/2025

10:42:10.866

1

229.20

BATE

00041407379TRLO0

08/08/2025

10:42:01.977

27

229.40

XLON

00041407378TRLO0

08/08/2025

10:42:01.977

1031

229.40

BATE

00041407377TRLO0

08/08/2025

10:42:00.182

367

229.40

XLON

00041407376TRLO0

08/08/2025

10:42:00.182

367

229.40

XLON

00041407375TRLO0

08/08/2025

10:41:23.675

560

229.60

BATE

00041407360TRLO0

08/08/2025

10:41:23.675

800

229.80

BATE

00041407359TRLO0

08/08/2025

10:41:23.675

673

229.80

CHIX

00041407358TRLO0

08/08/2025

10:41:03.659

173

229.80

XLON

00041407355TRLO0

08/08/2025

10:41:03.659

324

229.80

XLON

00041407354TRLO0

08/08/2025

10:41:03.659

183

229.80

XLON

00041407353TRLO0

08/08/2025

10:41:03.659

75

229.80

XLON

00041407352TRLO0

08/08/2025

10:41:03.659

11

229.80

XLON

00041407351TRLO0

08/08/2025

10:40:09.580

48

229.80

XLON

00041407335TRLO0

08/08/2025

10:14:38.208

723

230.00

XLON

00041406739TRLO0

08/08/2025

10:08:40.014

32

230.00

XLON

00041406598TRLO0

08/08/2025

09:54:56.085

11

230.00

XLON

00041406320TRLO0

08/08/2025

09:54:54.747

59

230.00

XLON

00041406318TRLO0

08/08/2025

09:54:54.747

721

230.00

BATE

00041406317TRLO0

08/08/2025

09:54:46.904

892

230.00

TRQX

00041406306TRLO0

08/08/2025

09:54:46.903

635

230.00

TRQX

00041406305TRLO0

08/08/2025

09:54:46.903

1173

230.00

CHIX

00041406302TRLO0

08/08/2025

09:54:46.903

1464

230.00

BATE

00041406303TRLO0

08/08/2025

09:54:46.903

1296

230.00

XLON

00041406304TRLO0


