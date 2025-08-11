Ausgerechnet schlechte Nachrichten vom großen Konkurrenten Eli Lilly haben bei der Aktie von Novo Nordisk den Abverkauf gestoppt. Seit den enttäuschenden Studiendaten zur viel beachteten Abnehmpille Orfoglipron der Amerikaner (DER AKTIONÄR berichtete) läuft eine Erholungsbewegung, die sich zum Start in die neue Handelswoche fortsetzt.Zur Stunde gewinnt die Aktie von Novo Nordisk rund drei Prozent an der Heimatbörse in Kopenhagen. Rund 15 Prozent notiert der Titel bereits wieder über den Mehrjahrestiefs, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
