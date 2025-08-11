EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
Mutares unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme des Kranbereichs von Hyva
Der Geschäftsbereich Krane von Hyva ist ein international etablierter Hersteller und Vertreiber von Kranen und umfassenden Dienstleistungen, der im Rahmen einer Multimarkenstrategie LKW-Krane für wichtige globale Märkte entwickelt, herstellt und wartet. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von ca. EUR 100 Mio. und beschäftigt rund 400 Mitarbeitende. Es verfügt über Produktions- und Montagewerke in Italien, Brasilien und China sowie ein globales Netzwerk von Vertriebs- und Distributionsbüros, um die lokale Lieferung und den Kundensupport sicherzustellen. Das Produktportfolio des Unternehmens bedient verschiedene Branchen wie Gewerbe- und Wohnungsbau, Infrastruktur, Schiffsausrüstung sowie viele mehr und gewährleistet die erforderliche Flexibilität bei gleichzeitiger Kosteneffizienz und einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Mit seinem diversifizierten Markenportfolio, seiner fundierten Erfahrung in der Entwicklung kompakter und mittelgroßer Krananwendungen und seiner außergewöhnlich gut etablierten globalen Präsenz generiert das Unternehmen erhebliche Werte in seiner Nische und erschließt ein hohes Wachstumspotenzial in Schwellen- und Industrieländern, wodurch es seine globale Marktposition weiter stärkt.
Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Der Geschäftsbereich Krane von Hyva ist eine vielversprechende neue Plattform für unser Segment Goods & Services mit einer weltweit anerkannten Marke für LKW-Krane. Das Geschäft bietet aufgrund der jüngsten finanziellen Schwäche und operativen Ineffizienzen eine Chance für eine Trendwende und eine Ausgliederung. Mit unserer bewährten Expertise in Carve-outs und Restrukturierungen wollen wir die Rentabilität wiederherstellen und nachhaltiges Wachstum vorantreiben. Mit einem praxisorientierten Ansatz und einer langfristigen Investitionsstrategie sehen wir das Unternehmen als wertvolle Ergänzung des Mutares-Portfolios."
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
