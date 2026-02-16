Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:
Mutares hat WIJ Special Media, Teil von Prénatal, an N2COM verkauft- Führendes niederländisches Daten- und Medienunternehmen für junge Familien - Strategische Veräußerung von WIJ Special Media B.V. für nächste Wachstumsphase - Prénatal positioniert sich für Fokus auf Kerngeschäft Einzelhandel
Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat einen Teil des Portfoliounternehmens Prénatal, WIJ Special Media B.V. ("WSM"), ein führendes datengetriebenes Medienunternehmen in den Niederlanden mit Fokus auf Schwangere und junge Familien, erfolgreich an N2COM veräußert.
WSM ...Den vollständigen Artikel lesen ...
