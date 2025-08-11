Mit etwas Verzögerung hat die Fresenius-Aktie dann doch noch deutlicher auf die guten Zahlen zum zweiten Quartal und der erhöhten Umsatzprognose reagiert (DER AKTIONÄR berichtete). Positive Analystenkommentare öffneten den Marktteilnehmern die Augen. Inzwischen notiert der DAX-Wert unweit vom 52-Wochen-Hoch bei 44,40 Euro (Xetra-Notierung) entfernt.Am Freitag hatte ein Fazit der Citigroup von Management-Aussagen im Nachgang der Q2-Zahlen den Aktienkurs von Fresenius regelrecht befeuert. Der Gesundheitskonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär