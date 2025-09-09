© Foto: Arne Dedert/dpaFresenius stärkt mit einer Milliarden-Anleihe seine Bilanz und Analysten sehen trotz Rallye weiteres Kurspotenzial für die Aktie.Der Gesundheitskonzern Fresenius ist mit einer milliardenschweren Platzierung auf den europäischen Anleihemarkt zurückgekehrt. Nach fast zweijähriger Pause sicherte sich das DAX-Unternehmen über zwei neue Bonds frische Mittel in Höhe von insgesamt 1 Milliarde Euro. Das Emissionsvolumen verteilt sich auf zwei Tranchen: Eine Anleihe über 500 Millionen Euro läuft bis September 2029 und ist mit einem jährlichen Kupon von 2,75 Prozent ausgestattet. Die zweite Tranche, ebenfalls 500 Millionen Euro schwer, hat eine Laufzeit bis März 2034 und bietet Investoren einen …Den vollständigen Artikel lesen ...
