Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Am 13. November zeichnet Der Zertifikateberater gemeinsam mit ntv, Finanzen.net, onvista, der stock3 AG sowie dem Hauptsponsor gettex zum bereits 24. Mal die besten Zertifikate-Emittenten des Jahres aus, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Über die Preisträger entscheide eine mit mehr als 40 renommierten Experten besetzte Fachjury - Journalisten, Produktentscheider und Vermögensverwalter sowie Vertreter von Online-Brokern und Consulting-Gesellschaften. Die Verleihung der Zertifikate-Awards erfolge im Rahmen einer feierlichen Gala, die sich als eines der wichtigsten Treffen der deutschen Zertifikatebranche etabliert habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
