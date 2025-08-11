Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:
Mutares unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme des Kranbereichs von Hyva- International etablierter Hersteller und Vertreiber von Kranen - Neue Plattform-Akquisition stärkt das Segment Goods & Services - Umsatz von rund EUR 100 Mio. - Abschluss voraussichtlich im vierten Quartal 2025
Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Kranbereichs von Hyva unterzeichnet. Die Transaktion stärkt das Segment Goods & Services von Mutares als neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Anleihen Finder GmbH