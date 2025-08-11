DJ About-You-Aktionäre stimmen am 22. September über Sqeeze-Out ab
DOW JONES--Die von Zalando geplante Herausdrängung der Minderheitsaktionäre von About You rückt näher. Wie der Online-Modehändler mitteilte, sollen die Aktionäre am 22. September auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über den Squeeze-Out abstimmen. Zalando hält bereits über 90 Prozent an About You. Die Minderheitsaktionäre sollen mit 6,50 Euro je Aktie in bar denselben Preis bekommen wie die übrigen Anteilseigner im Übernahmeangebot.
