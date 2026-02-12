Der DAX hat am Mittwoch leichte Verluste hinnehmen müssen. Er ging am Ende mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 24.856,15 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den Donnerstag dürfte er aber wieder ein paar Punkte zulegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,4 Prozent höher auf 24.966 Punkte.Auf der Terminseite steht heute eine ganze Reihe von Quartalszahlen auf dem Programm. Es berichten unter anderem Siemens, Mercedes-Benz, Thyssenkrupp, KWS Saat, Cancom, Applied Materials und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
