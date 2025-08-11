Intel-CEO Lip-Bu Tan begibt sich laut einem Bericht des Wall Street Journal heute ins Weiße Haus. Der Besuch kommt nicht von ungefähr: Erst vor wenigen Tagen hatte Donald Trump öffentlich seinen Rücktritt gefordert hat. Der Vorwurf: Angebliche Verbindungen Tans nach China. Für den Intel-Chef ist die Mission klar: Die Wogen glätten und Vertrauen zurückgewinnen. Lip-Bu Tan, in Malaysia geboren und amerikanischer Staatsbürger, hat sich in der Tech-Branche einen Namen gemacht. Seit er die Führung des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär