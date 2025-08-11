Der IT-Dienstleister q.beyond (DE0005137004) zeigt, dass die Transformation Früchte trägt. Das EBITDA kletterte im zweiten Quartal um 23 Prozent auf 2,7 Millionen Euro. Das ist beachtlich in einem Marktumfeld, das alles andere als einfach ist. q.beyond setzt auf Profitabilität statt Wachstum: CFO Nora Wolters bringt es auf den Punkt: Effizienz geht vor Größe. Das Unternehmen trennt sich bewusst von wenig margenträchtigen Umsätzen und konzentriert sich auf profitable Geschäfte. Diese Strategie zahlt sich aus: Das operative Ergebnis (EBIT) drehte von minus 1,0 Millionen Euro ins Plus. Besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
