LLB schliesst Aktienrückkaufprogramm erfolgreich ab



12.08.2025 / 07:00 CET/CEST





Vaduz, 12. August 2025. Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) hat das am 28. August 2023 gestartete Aktienrückkaufprogramm erfolgreich abgeschlossen. Per 11. August 2025 hält die LLB damit 428'723 eigene Namenaktien, was einem Anteil von 1.4 Prozent am Aktienkapital entspricht. Gestützt auf die Ermächtigung der Generalversammlung vom 6. Mai 2022 hatte die LLB am 28. August 2023 ein öffentliches Rückkaufprogramm für bis zu 400'000 kotierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 5.00 gestartet. Bis zum 11. August 2025 wurden über die ordentliche Handelslinie der SIX insgesamt 400'000 Aktien zurückgekauft. Eine Vernichtung der zurückgekauften Aktien ist nicht vorgesehen. Die Aktien werden für Treasury-Management-Zwecke eingesetzt. Die Kapitalverhältnisse bleiben damit unverändert. Der Rückkauf erfolgte durch die von der LLB beauftragte Zürcher Kantonalbank. Weitere Informationen zum Aktienrückkaufprogramm finden Sie auf unserer Website unter llb.li/aktienrueckkauf . Wichtige Termine Mittwoch, 20. August 2025, Veröffentlichung Halbjahresergebnis 2025

Freitag, 17. April 2026, 34. ordentliche Generalversammlung Kurzporträt Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'286 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 31. Dezember 2024 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 113.5 Mia. Kontakt

Liechtensteinische Landesbank AG

Cyrill Sele, Leiter Group Corporate Communications

Telefon +423 236 82 09 | communications@llb.li | llb.li



