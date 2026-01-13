Vaduz - Die LGT und die Liechtensteinische Landesbank (LLB) haben gemeinsam das Liechtensteinische Pfandbriefinstitut (LPBI) gegründet. Damit kann der Finanzplatz Liechtenstein erstmals Pfandbriefe emittieren - eine international bewährte Form von Anleihen, die durch erstklassige Hypotheken auf liechtensteinische Liegenschaften besichert sind. Das neue Institut schliesst eine bestehende Lücke im Liechtensteiner Kapitalmarkt und stärkt die langfristige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
