Der Düngemittelriese K+S hat heute seine endgültigen Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Die wichtigsten Eckdaten veröffentlichte das Unternehmen schon zuvor. Der MDAX-Konzern hat einen Umsatz in Höhe von 871 Millionen Euro erzielt, was nahezu dem Vorjahresniveau entsprach. Der operative Gewinn (EBITDA) sank etwas von 128 auf 110 Millionen Euro.Beim bereinigten freien Cashflow verbuchte K+S im ersten Halbjahr insgesamt ein Plus von 24 Millionen Euro, in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
