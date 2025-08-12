Der Münchner Robotik-Spezialist Circus SE (DE000A2YN355) hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die NATO Support and Procurement Agency hat das Unternehmen offiziell als Lieferant zertifiziert. Damit öffnet sich für den CA-1 Roboter-Hersteller der millionenschwere Verteidigungsmarkt. Circus steht jetzt in einer Liga mit Rheinmetall: Die NATO-Zulassung ist mehr als nur ein Zertifikat. Circus wird künftig in einer Reihe mit etablierten Größen wie Lockheed Martin, Renk oder Rheinmetall geführt. Als einziger zugelassener Anbieter vollautomatisierter KI-Robotiklösungen für die taktische Truppenversorgung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
