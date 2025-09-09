Mitteilung der Circus SE:

Circus SE startet Auslieferungen von KI-Robotern aus Fabrik für Serienproduktion

- Nur sechs Monate nach dem Aufbau der neuen Produktionsstätte wurde der erste KI-Roboter erfolgreich fertiggestellt - mehrere weitere befinden sich bereits parallel in Produktion.

- Mit der weltweit ersten industriellen Serienfertigung dieser autonomen KI-Robotersysteme untermauert Circus seine Führungsrolle als technologischer Vorreiter.

- Die ersten CA-1-Roboter der vierten Generation werden bereits in den kommenden Wochen ausgeliefert - vollständig im Rollout-Zeitplan des Unternehmens.

Circus SE (XETRA: CA1), ...

