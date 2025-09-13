Aktien: Der September ist da und in den US-Märkten gab es diese Woche sogar neue Rekordstände. Verkehrte Welt? Beim DAX gab es zwar ein gewisses Schwächeln, aber auch wenn einige charttechnische Grenzen bedrohlich wackelten, am Ende sieht es immer noch technisch nach einem Aufwärtstrend aus - Stagnation auf Wochensicht. Aber für die nächsten Wochen entscheidend wird es wohl sein, wie die Märkte auf den - fest eingeplanten - Zinsschritt der FED reagieren. Wird es 0,25% oder sogar 0,5% werden? Wie wird Powell die FED-Entscheidung begründen? Und viel wichtiger, wie werden die Märkte darauf reagieren? ...

