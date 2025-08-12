Nachdem Munich Re zuletzt mit enttäuschenden Quartalszahlen für Ernüchterung gesorgt hat, hat nun Hannover Rück die Zahlen präsentiert. Der DAX-Konzern meldet steigende Umsätze und Gewinne, muss jedoch auch höhere Belastungen und leichte Preisrückgänge verkraften. Kann Hannover Rück an der Börse besser punkten als Munich Re?Der Rückversicherungsumsatz stieg im ersten Halbjahr um 3,3 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro (Vorjahr: 12,9 Milliarden Euro). Bei konstanten Wechselkursen hätte das Wachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär