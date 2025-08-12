32%-Gewinnzuwachs im ersten Halbjahr

Die Mutares SE & Co. KGaA hat das Nettoergebnis der Holding im ersten Halbjahr 2025 um 32 % auf 69,8 Mio. Euro gesteigert (Vorjahr: 53,0 Mio. Euro). Die Umsatzerlöse aus Beratungs- und Managementleistungen liegen bei 53,4 Mio. Euro (Vorjahr: 58,3 Mio. Euro). Wesentlichen Einfluss auf das positive Ergebnis hat dabei der Teilverkauf der Beteiligung Steyr Motors, während der Vorjahreszeitraum insbesondere durch den Exit von Frigoscandia positiv beeinflusst war.

Auf Konzernebene ist der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 um 19 % auf 3,11 Mrd. Euro (Vorjahr: ...

