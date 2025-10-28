Mutares SE & Co. KGaA treibt die Expansion in Asien voran: Mit der börsennotierten Hwaseung Corporation laufen finale Verhandlungen über den Erwerb von 67% an Hwaseung Special Rubber (Taicang) Co., Ltd. (HSR) und Hwaseung Auto Parts (Taicang) Co., Ltd. (HST). Die Unterzeichnung ist für Q4/2025 avisiert. Die Zielunternehmen liefern essenzielle Gummidichtungen und Schläuche u. a. an GM, VW, Hyundai, Kia und Xiaomi und erzielten >100 Mio. € Umsatz (2024) - mit zwei Werken und ~600 Mitarbeitern. Für Amaneos China (Mutares-Automotive-Plattform) verspricht der Deal massive Synergien: Die Integration ...Den vollständigen Artikel lesen ...
